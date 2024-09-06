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В Минздраве ответили, стоит ли готовиться к осенней вспышке COVID-19

С сентября могут регистрировать циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы

сегодня, 12:08
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Кравцев Сергей

Осенняя вспышка COVID-19 в Украине маловероятна, потому что на мировом уровне пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве ответили, стоит ли готовиться к осенней вспышке COVID-19

Коронавирус. Фото из открытых источников

"Примерно с сентября мы уже будем регистрировать циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы. То есть заболеваемость COVID-19 должна уменьшаться в течение этого зимнего периода при оптимальном сценарии", — заявил он.

В то же время, по словам Кузина, если появится новый штамм, то можно ожидать, что заболеваемость COVID-19 будет добавляться к стандартной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июле в Украине стремительно выросло количество больных COVID-19. В прошлом месяце обнаружили почти 12 тысяч зараженных, тогда как в июне было всего две тысячи. Игорь Кузин говорит, что такой рост происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы и Америки.

"Мы сейчас действительно видим, что на территории Европейского Союза, на территории США существенно растут показатели заболеваемости COVID. И многие страны начали сообщать о том, что цифры достаточно значительны. Такая же ситуация наблюдается в Украине. Если условно за июнь мы наблюдали две тысячи, то видим существенный рост в июле, и в июле это уже почти 12 тысяч. То есть достаточно существенный рост показателей заболеваемости", – сообщил Игорь Кузин.

Также издание "Комментарии" сообщало – вспышка нового штамма COVID-19 в Украине: первые случаи зафиксированы.




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