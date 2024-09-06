В Минздраве ответили, стоит ли готовиться к осенней вспышке COVID-19

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Кравцев Сергей
Осенняя вспышка COVID-19 в Украине маловероятна, потому что на мировом уровне пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Коронавирус. Фото из открытых источников
В то же время, по словам Кузина, если появится новый штамм, то можно ожидать, что заболеваемость COVID-19 будет добавляться к стандартной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Читайте также на портале "Комментарии" — в июле в Украине стремительно выросло количество больных COVID-19. В прошлом месяце обнаружили почти 12 тысяч зараженных, тогда как в июне было всего две тысячи. Игорь Кузин говорит, что такой рост происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы и Америки.
Также издание "Комментарии" сообщало – вспышка нового штамма COVID-19 в Украине: первые случаи зафиксированы.
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