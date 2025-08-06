В Китае вспышка вируса чикунгунья: почти 8 тысяч зараженных

На юге Китая, в городе Фошань, развернулась масштабная противоэпидемическая кампания из-за вспышки чикунгунья. За последний месяц инфекцию подтвердили почти 8 тысяч человек, что заставило власть прибегнуть к решительным и нестандартным мерам.

Китай борется со вспышкой вируса чикунгунья

Вирус чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров. Болезнь обычно не представляет смертельной угрозы, однако особенно опасна для пожилых людей, младенцев и пациентов с хроническими заболеваниями. В большинстве случаев симптомы проходят в течение недели, но боль в суставах может длиться месяцами, значительно ухудшая качество жизни.

Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти развернули армию в масках, которая с помощью инсектицидов обрабатывает улицы, жилые кварталы и водоемы. Дроны обнаруживают места скопления комаров, а учёные выпустили в окружающую среду "слоновых комаров", личинки которых уничтожают переносчиков болезни еще на стадии развития. Кроме того, в городские пруды запустили рыб, питающихся личинками комаров.

В параллельном режиме работают тысячи общественных инспекторов, которые проверяют дома и помещения — указывают на источники стоячей воды, обязывают владельцев устранить ее и предупреждают об ответственности. За отказ сотрудничать могут налагать штрафы или даже привлечь к уголовной ответственности при создании угрозы общественному здоровью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в июле призвала страны активизировать меры против чикунгунии, предупреждая о риске массовой глобальной вспышки. За прошлый год в мире зафиксировано более 240 тысяч случаев заболевания и не менее 90 смертей, подавляющее большинство в странах Южной Америки.

Фошань стал примером того, как власти пытаются удержать ситуацию под контролем, применяя не только медицинские, но и экологические, технические и дисциплинарные инструменты. Но борьба с вирусом продолжается – и в условиях стремительной миграции населения она может стать вызовом для всего региона.



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