В Киеве вспышка осложнений от COVID-19: медики бьют тревогу

Столица снова сталкивается с заметным ростом количества тяжелых случаев коронавирусной болезни. В городских больницах существенно увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за осложнений COVID-19.
Вспышка COVID-19 в Киеве
Если в начале июля в инфекционных отделениях находилось только 15 пациентов, то медики оказывают помощь уже 68 лицам. Среди них – 24 ребенка. Речь идет о пациентах с тяжелым течением заболевания, требующих постоянного врачебного надзора, кислородной поддержки и симптоматического лечения.
В Департаменте здравоохранения КГГА предостерегают: ситуация заслуживает внимания, особенно в условиях войны, когда медицинская система и так работает с повышенной нагрузкой. Горожане просят не игнорировать базовые меры безопасности: избегать массовых скоплений в закрытых пространствах, проветривать помещения и пользоваться защитными масками, особенно во время пребывания в укрытиях.
Специалисты отмечают — COVID-19 никуда не исчез, и в условиях ослабленного иммунитета или хронических заболеваний он может снова представлять серьезную угрозу.