В Киеве под угрозой бешенства люди, которые посещали зоопарк: что произошло

Бешенство остается одним из самых опасных вирусных заболеваний в мире, ведь имеет 100% летальность. Если до полномасштабного вторжения случаи инфекции в Бучанском районе случались редко и не каждый год, то после оккупации территорий ситуация изменилась. Начиная с мая 2022 заболеваемость среди животных фиксируется ежегодно.

Всплеск бешенства в Киеве

Только за восемь месяцев 2025 зарегистрировано уже 11 подтвержденных случаев. Среди больных — как бездомные, так и домашние животные:

• 3 кошки и 2 собаки без хозяев;

• 1 домашний кот и 1 собака;

• дикие животные: лиса, барсук, куница и олень.

Последний случай произошел в конце августа в селе Петропавловская Борщаговка: там в частном мини-зоопарке заболел и погиб олень.



Важное обращение к посетителям зоопарка: все, кто с 16 августа 2025 года до момента гибели животного имел какой-либо контакт с животными (укусы, царапины, ослюнение), должны срочно обратиться к врачу. Медики определят необходимость вакцинации.



Что нужно знать о бешенстве:

• это вирус, поражающий центральную нервную систему;

• смертность – 100%;

• переносчиками могут быть все млекопитающие, чаще всего заражение людей происходит из-за укусов собак и кошек, которые инфицируются от диких животных.

Признаки бешенства у животных: резкая агрессивность или наоборот – чрезмерная кротость, сильное слюноотделение, отсутствие страха перед людьми, отказ от воды, поедание посторонних предметов, беспричинная беготня, смена лая у собак.



Действия при укусе или ослюнении:

• немедленно промыть рану большим количеством воды с мылом или антисептиком в течение 10–15 минут;

• срочно обратиться к врачу;

• в случае назначения вакцинации – обязательно пройти курс до конца.

Заражение человека возможно даже от животного, которое внешне выглядит здоровым, ведь первые признаки болезни могут проявиться только через 3-6 недель после контакта.



Помните: бешенство на протяжении тысячелетий остается неизлечимым. Единственный способ защититься – своевременная вакцинация.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об очередном случае преследований в России за антивоенную позицию. К четырем годам лишения свободы приговорили протестантского священника Николая Романюка. Его "виной" стали слова, сказанные во время проповеди в сентябре 2022 года, где он призвал верующих не участвовать в войне против Украины.