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В Днепре и области увеличилось количество случаев кишечных заболеваний: во власти назвали причину

На Днепропетровщине уменьшилась заболеваемость гриппом и коронавирусом

сегодня, 12:57
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Недилько Ксения

Об эпидемической ситуации на Днепропетровщине сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует портал "Комментарии".

В Днепре и области увеличилось количество случаев кишечных заболеваний: во власти назвали причину

Иллюстративное фото

За неделю в области зарегистрировано 929 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 17,5%.

Выявили и 7888 случаев ОРВИ, что на 7,1% больше, чем на прошлой неделе.

Также на Днепропетровщине зафиксировали 7 случаев подозрения на коклюш. В Днепре, Каменском и Верхнеднепровской громаде.

В области зарегистрировано 139 случаев острых кишечных инфекций – на 5 случаев больше, чем на прошлой неделе. Среди больных – семья с двумя детьми.

"Вызвать заболевание острой кишечной инфекцией может вода в реке Днепр на Приднепровском пляже и в Кильчене в Подгородном", – отметил Николай Лукашук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львове от коронавируса есть летальные случаи, в том числе у детей

За прошедшую неделю во Львове количество случаев заболеваний, вызванных COVID -19, снизилось на 36% — зарегистрировано 234 случая против 367. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Зафиксировано 35 случаев (15%) среди детей и 45 случаев у лиц в возрасте 65 лет и старше (19%). Госпитализированы 40 человек (17% из числа заболевших), в том числе 14 детей.

К сожалению, два случая завершились летально:

- мужчина, 64 года (г. Львов), сопутствующий диагноз – ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет 2 типа;

– ребенок 4 года (Самборский район).



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