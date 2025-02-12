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Украинцам угрожает локальный карантин: какие области могут "закрыть"

Из-за распространения гриппа локальный карантин грозит пяти областям

сегодня, 13:47
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Кречмаровская Наталия

В Украине уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

Украинцам угрожает локальный карантин: какие области могут "закрыть"

Иллюстративное фото

По данным Минздрава за последнюю неделю в стране заболело 171 068 человек, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее. Также предупредили о введении ограничений в некоторых областях.

“В 5 областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применяться усиленные противоэпидемические меры, так называемый локальный карантин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

В целом, по данным Минздрава, с начала эпидсезона с 30 сентября по 9 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране переболело 2 262 760 человек. Это на 22,8% меньше аналогичного периода эпидсезона 2023-2024 годов. За это время диагностировано 17 380 случаев заболевания COVID-19, из которых 78 случаев летальные.

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Источник: https://moz.gov.ua/uk/epidsezon-2024-2025-za-tizhden-v-krayini-na-grvi-grip-ta-covid-19-zahvorila-171-068-lyudej-z-yakih-3-likuvalis-u-medzakladah
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