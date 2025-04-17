Угрожающие симптомы: как узнать, что не работает селезенка

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Селезенка – это орган, играющий важную роль в иммунной системе и кроветворении. Ее неправильная работа может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому важно знать симптомы, которые могут указывать на проблемы с селезёнкой.
Селезенка. Иллюстративное фото
Боль в левом верхнем квадранте живота, где расположена селезенка, является одним из самых распространенных симптомов заболеваний селезенки. Боль может быть тупой, ноющей или острой.
Увеличенная селезенка может давить на желудок, что приводит к ощущению сытости после небольшого количества пищи.
Усталость может являться признаком анемии, которая может быть вызвана заболеваниями селезенки.
Селезенка играет немаловажную роль в иммунной системе, поэтому ее неправильная работа может привести к частым инфекциям.
Селезенка также участвует в свертывании крови, поэтому ее неправильная работа может привести к легкому образованию кровоподтеков или кровоподтеков.
Бледность кожи может являться признаком анемии, которая может быть вызвана заболеваниями селезенки.
Желтуха – это пожелтение кожи и глаз, которое может быть признаком заболевания печени или селезенки.
Следует немедленно обратиться к врачу, если испытываете какие-либо из этих симптомов, особенно если они сильные или наблюдаются в течение длительного времени.
Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах, указывающих на проблемы в работе кишечника. Его неправильная работа может повлечь за собой значительный дискомфорт и повлиять на общее самочувствие.
Новости