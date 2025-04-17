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Угрожающие симптомы: как узнать, что не работает селезенка

Когда селезенка дает сбой: распознаем сигналы SOS

сегодня, 17:30
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Кречмаровская Наталия

Селезенка – это орган, играющий важную роль в иммунной системе и кроветворении. Ее неправильная работа может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому важно знать симптомы, которые могут указывать на проблемы с селезёнкой.

Угрожающие симптомы: как узнать, что не работает селезенка

Селезенка. Иллюстративное фото

Боль в левом верхнем квадранте живота

Боль в левом верхнем квадранте живота, где расположена селезенка, является одним из самых распространенных симптомов заболеваний селезенки. Боль может быть тупой, ноющей или острой.

Ощущение сытости после небольшого количества пищи

Увеличенная селезенка может давить на желудок, что приводит к ощущению сытости после небольшого количества пищи.

Усталость

Усталость может являться признаком анемии, которая может быть вызвана заболеваниями селезенки.

Частые инфекции

Селезенка играет немаловажную роль в иммунной системе, поэтому ее неправильная работа может привести к частым инфекциям.

Легкое образование кровоподтеков или кровоподтеков

Селезенка также участвует в свертывании крови, поэтому ее неправильная работа может привести к легкому образованию кровоподтеков или кровоподтеков.

Бледность кожи

Бледность кожи может являться признаком анемии, которая может быть вызвана заболеваниями селезенки.

Желтуха

Желтуха – это пожелтение кожи и глаз, которое может быть признаком заболевания печени или селезенки.

Следует немедленно обратиться к врачу, если испытываете какие-либо из этих симптомов, особенно если они сильные или наблюдаются в течение длительного времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах, указывающих на проблемы в работе кишечника. Его неправильная работа может повлечь за собой значительный дискомфорт и повлиять на общее самочувствие.




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