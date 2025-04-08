Угрожающие симптомы: как понять, что желчный пузырь не работает

Желчный пузырь – это небольшой орган, расположенный под печенью, играющий важную роль в пищеварении. Он хранит желчь, производимую печенью, и выделяет ее в тонкий кишечник для расщепления жиров. Когда желчный пузырь не работает должным образом, это может привести к ряду неприятных симптомов и проблем со здоровьем.

Проблемы с желчным пузырем. Иллюстративное фото

Боль в правом верхнем квадранте живота

Это один из самых распространенных симптомов проблем с желчным пузырем. Боль может быть острой, тупой или спазматической и часто усиливается после употребления жирной пищи.

Тошнота и рвота

Проблемы с желчным пузырем могут вызвать тошноту и рвоту, особенно после употребления жирной пищи. Национальный институт диабета и заболеваний органов пищеварения и почек (NIDDK) отмечает, что тошнота и рвота могут являться симптомами холецистита, воспаления желчного пузыря.

Боль в спине или правом плече

Боль от желчного пузыря может отдавать в спину или правое плечо.

Изменения в моче и кале

Проблемы с желчным пузырем могут привести к потемнению мочи и светлого кала. NIDDK объясняет, что изменения цвета мочи и кала могут являться признаками обструкции желчных протоков.

Лихорадка и озноб

В некоторых случаях проблемы с желчным пузырем могут вызвать лихорадку и озноб, особенно если есть инфекция.

Желтуха

Желтуха – это пожелтение кожи и белков глаз, которое может возникнуть, если желчные протоки заблокированы. NIDDK описывает желтуху как симптом обструкции желчных протоков.

Когда обращаться к врачу

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу. Проблемы с желчным пузырем могут быть серьезными и требуют лечения.

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