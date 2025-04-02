Угрожающие симптомы: как понять, что щитовидная железа не работает

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Щитовидная железа – это небольшая, но очень важная железа, расположенная в передней части шеи. Она производит гормоны, регулирующие обмен веществ, энергию, температуру тела и многие другие функции. Проблемы со щитовидной железой могут привести к широкому спектру симптомов, которые часто остаются незамеченными или приписываются другим состояниям.
Иллюстративное фото
Постоянная усталость и слабость – одни из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза (недостаточная активность щитовидной железы). Люди с гипотиреозом могут чувствовать себя истощенными даже после достаточного сна.
Неожиданное увеличение веса может являться признаком гипотиреоза, тогда как неожиданная потеря веса может являться признаком гипертиреоза (чрезмерная активность щитовидной железы).
Гипотиреоз может вызвать депрессию, тревогу и раздражительность. Гипертиреоз может вызвать нервозность, беспокойство и тревогу.
Заболевание может вызвать сонливость, в то время как гипертиреоз может вызвать бессонницу.
Это заболевание также может вызвать сухость кожи, ломкость волос и выпадение волос.
Гипотиреоз может замедлить пищеварение и вызывать запоры.
Проблемы с щитовидной железой также могут вызвать мышечные боли, слабость и судороги.
Люди с гипотиреозом могут ощущать постоянную чувствительность к холоду, даже в теплую погоду.
Зоб – увеличение щитовидной железы, которое может вызвать отек в передней части шеи.
Гипотиреоз может вызвать нерегулярные или обильные менструации.
Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить серьезные осложнения.
Напомним, портал "Комментарии" писал о ТОП-10 причин появления мешков под глазами.
Новости