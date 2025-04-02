Угрожающие симптомы: как понять, что щитовидная железа не работает

Щитовидная железа – это небольшая, но очень важная железа, расположенная в передней части шеи. Она производит гормоны, регулирующие обмен веществ, энергию, температуру тела и многие другие функции. Проблемы со щитовидной железой могут привести к широкому спектру симптомов, которые часто остаются незамеченными или приписываются другим состояниям.

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Усталость и слабость:

Постоянная усталость и слабость – одни из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза (недостаточная активность щитовидной железы). Люди с гипотиреозом могут чувствовать себя истощенными даже после достаточного сна.

Изменения веса:

Неожиданное увеличение веса может являться признаком гипотиреоза, тогда как неожиданная потеря веса может являться признаком гипертиреоза (чрезмерная активность щитовидной железы).

Изменения настроения:

Гипотиреоз может вызвать депрессию, тревогу и раздражительность. Гипертиреоз может вызвать нервозность, беспокойство и тревогу.

Проблемы со сном:

Заболевание может вызвать сонливость, в то время как гипертиреоз может вызвать бессонницу.

Сухость кожи и выпадение волос:

Это заболевание также может вызвать сухость кожи, ломкость волос и выпадение волос.

Запоры:

Гипотиреоз может замедлить пищеварение и вызывать запоры.

Мышечные боли и слабость:

Проблемы с щитовидной железой также могут вызвать мышечные боли, слабость и судороги.

Чувствительность к холоду:

Люди с гипотиреозом могут ощущать постоянную чувствительность к холоду, даже в теплую погоду.

Увеличение щитовидной железы (зоб):

Зоб – увеличение щитовидной железы, которое может вызвать отек в передней части шеи.

Проблемы с менструальным циклом:

Гипотиреоз может вызвать нерегулярные или обильные менструации.

Когда следует обратиться к врачу:

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить серьезные осложнения.

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