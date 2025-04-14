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Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Угрожающие симптомы: как понять, что не работает поджелудочная железа
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Угрожающие симптомы: как понять, что не работает поджелудочная железа

Как понять, что не работает поджелудочная железа

сегодня, 20:40
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Кречмаровская Наталия

Поджелудочная железа – это жизненно важный орган, играющий ключевую роль в пищеварении и регулировании уровня сахара в крови. Ее заболевание может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому важно знать симптомы, которые могут указывать на проблемы с поджелудочной железой.

Угрожающие симптомы: как понять, что не работает поджелудочная железа

Поджелудочная железа. Иллюстративное фото

Боль в животе

Боль в верхней части живота, особенно в левом подреберье, является одним из наиболее распространенных симптомов заболеваний поджелудочной железы. Боль может быть острой, тупой, постоянной или периодической.

Тошнота и рвота

Тошнота и рвота часто сопровождают боль в животе при заболеваниях поджелудочной железы.

Потеря аппетита и потеря веса

Заболевание поджелудочной железы может привести к потере аппетита и потере веса, поскольку организм не может должным образом переваривать пищу.

Диарея

Диарея, особенно жирная и неприятно пахнущая, может являться признаком недостаточности поджелудочной железы.

Желтуха

Желтуха – это пожелтение кожи и белков глаз, которое может возникнуть, если опухоль поджелудочной железы блокирует желчные протоки.

Симптомы диабета

Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Ее заболевание может привести к развитию диабета, сопровождающегося такими симптомами, как:

  • Частое мочеиспускание

  • Сильная жажда

  • Усталость

  • Ухудшение зрения

Вздутие живота

Вздутие живота может являться признаком нарушения пищеварения, связанного с проблемами поджелудочной железы.

Немедленно обратитесь к врачу, если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, особенно если они сильны или продолжаются в течение длительного времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как понять, что не работают почки.




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