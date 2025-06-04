Угроза 2025 года: новый штамм COVID-19 распространяется в туристических местах

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Кречмаровская Наталия
В мире распространяется новый вариант COVID-19 — NB.1.8.1. Сообщается, что новый штамм составляет более десяти процентов инфекций.
COVID-19. Иллюстративное фото
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила его как "находящийся под мониторингом", пишет издание Independent.
Впервые вариант NB.1.8.1 был обнаружен в январе 2025 года. Новый штамм распространяется в США, Австралии, Таиланде, Китае и Гонконге. Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце апреля.
Среди распространенных симптомов варианта NB.1.8.1 ученые называют усталость, лихорадку, боли в мышцах и боли в горле. В общем, симптомы похожи на те, которые характеризуют другие подварианты Омикрона.
Напомним: портал "Комментарии" писал о главных симптомах, указывающих на развитие инфаркта. Инфаркт миокарда, или сердечный приступ — это серьезное медицинское состояние. Он возникает из-за блокирования кровотока к сердечной мышце. Если не оказать своевременную помощь, сердечный приступ может привести к значительному повреждению сердца или даже смерти.
Следует отметить, что симптомы болезни у мужчин и женщин различаются, что затрудняет определение точного диагноза. Кроме характерной боли в груди могут появляться дополнительные симптомы, не ассоциирующиеся с сердечным приступом.
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