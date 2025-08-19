Ученые обнаружили новый опасный побочный эффект Covid

Новые исследования показали, что Covid может приводить к преждевременному старению кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития сердечного приступа и инсульта. Особенно этот побочный эффект наблюдается у женщин, пишет издание Independent.

COVID-19. Иллюстративное фото

Исследователи отмечают, что у вакцинированных лиц наблюдается меньшее уплотнение артерий и стабилизация симптомов со временем по сравнению с теми, кто не был защищен от Covid.

"Известно, что Covid может оказывать непосредственное влияние на кровеносные сосуды. Мы считаем, что это может привести к тому, что мы называем ранним старением сосудов, то есть к тому, что ваши кровеносные сосуды старше вашего хронологического возраста, и вы более подвержены сердечным заболеваниям", — пояснил опасный скрытый эффект профессор Роза Мария Бруно из Университета Paris Cite.

Исследователи отмечают, что разница между мужчинами и женщинами может сводиться к иммунной системе. У женщин, как пишет издание, вырабатывается более быстрый и сильный иммунный ответ, который может защитить их от инфекции. Однако эта же реакция может увеличить повреждение кровеносных сосудов после первичного заражения.

"Вирус действует на специфические рецепторы в организме, которые находятся в оболочке кровеносных сосудов. Вирус будет использовать эти рецепторы для проникновения в клетки и инфицирования", — пояснили ученые.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в мире стремительно распространяется новый штамм Covid — Stratus. Его уже обнаружили и в Украине. Новый штамм Stratus вызывает очень выраженную слабость. По словам врачей, люди просто валятся с ног – очень высокая усталость.



