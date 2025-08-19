Ученые обнаружили новый опасный побочный эффект Covid

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Новые исследования показали, что Covid может приводить к преждевременному старению кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития сердечного приступа и инсульта. Особенно этот побочный эффект наблюдается у женщин, пишет издание Independent.
COVID-19. Иллюстративное фото
Исследователи отмечают, что у вакцинированных лиц наблюдается меньшее уплотнение артерий и стабилизация симптомов со временем по сравнению с теми, кто не был защищен от Covid.
Исследователи отмечают, что разница между мужчинами и женщинами может сводиться к иммунной системе. У женщин, как пишет издание, вырабатывается более быстрый и сильный иммунный ответ, который может защитить их от инфекции. Однако эта же реакция может увеличить повреждение кровеносных сосудов после первичного заражения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в мире стремительно распространяется новый штамм Covid — Stratus. Его уже обнаружили и в Украине. Новый штамм Stratus вызывает очень выраженную слабость. По словам врачей, люди просто валятся с ног – очень высокая усталость.