Таблетки не нужны: озвучен неожиданный способ борьбы с гипертонией

Повышенное АД входит в число наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Однако, как отмечают медицинские специалисты, во многих случаях избежать осложнений реально — стоит лишь пересмотреть свой рацион и внести изменения в ежедневные повадки, сообщает ресурс nenka.info.

Фото: из открытых источников

Полезные продукты для давления и сосудов

Овощи и фрукты . Эти продукты содержат большое количество антиоксидантов и полезных микроэлементов, поддерживающих упругость сосудов. Бананы благодаря высокому содержанию калия помогают регулировать артериальное давление.

Темный шоколад . Регулярное, но умеренное употребление шоколада с содержанием какао более 70% может способствовать нормализации давления, особенно у людей с гипертоническими проявлениями.

Овсянка . Благодаря бета-глюканам и клетчатке, овсянка помогает снизить "плохой" холестерин, тем самым уменьшая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Чеснок . Его природные вещества способствуют расширению сосудов и улучшению кровообращения, поскольку стимулируют образование оксида азота.

Ферментированные продукты . Квашенные овощи, натуральные йогурты, комбуча или яблочный уксус обладают легким гипотензивным эффектом и положительно влияют на состояние сосудов.

Чего следует избегать

Алкоголь . Регулярное употребление спиртного провоцирует стойкое повышение давления даже в небольших дозах.

Кофеин . Людям с чувствительностью к кофеину следует ограничить употребление кофе — более четырех чашек в день могут вызвать скачки давления.

Соль . Чрезмерное потребление соли напрямую связано с развитием гипертонии. Сокращение ее количества в питании способно снизить давление на 5–6 мм рт. ст.

Как уже писали "Комментарии", перед тем как добавлять рыбу в ежедневное меню, стоит ознакомиться не только с ее пользой, но и возможными рисками, отмечают специалисты. В частности, они обратили внимание на одного из самых популярных среди потребителей — скумбрию.