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Сжимает горло и сложно глотать: о каких болезнях сигнализируют симптомы

Заболевания, о которых может свидетельствовать чувство кома в горле

сегодня, 16:15
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Кречмаровская Наталия

Ком в горле или ощущение сжатия горла или постороннего тела, что затрудняет глотание – это опасный симптом. Появление такого ощущения может возникнуть из-за различных заболеваний.

Сжимает горло и сложно глотать: о каких болезнях сигнализируют симптомы

Иллюстративное фото

Врачи определяют самые распространенные симптомы кома в горле:

  • препятствие или сжатие в горле;

  • ощущение постороннего тела;

  • дискомфорт и боль при глотании, его затрудненность;

  • сухость, першение в горле и кашель;

  • тяжесть дыхания;

  • ощутимые или видимые образования на шее;

  • хриплость и изменение голоса.

По данным специалистов, сжатие или ком в горле может сигнализировать о следующих проблемах:

  • воспалительные процессы в горле и носоглотке: тонзиллит, фарингит, ларингит, особенно если они носят хронический характер. Патологическая микрофлора приводит к раздражению стен горла и дискомфорта. Так же как и стекание слизи по задней стенке глотки при аденоидите, хроническом рините, риносинусите;

  • изменение структуры щитовидной железы. Увеличиваясь в размерах, например при узловом зобе, железа начинает сдавливать окружающие ткани и вызывает чувство удушья, сжатия. При этом глотание не затруднено;

  • нарушение моторики пищевода и болезни желудка. Иногда ком в горле связывают с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором происходит заброс в пищевод содержимого желудка и желудочного сока. В этом случае ком в горле будет связан с моментом приема пищи и будет сопровождаться изжогой, болями, тяжестью в желудке, кислым привкусом во рту;

  • воспаления и травмы шейных позвонков. Особенно если появляется дискомфорт при поворотах шеи или частые головные боли. Здесь причиной называют шейный остеохондроз и спондилез. В последнем случае на шейных позвонках возникают костные разрастания, давящие на глотку и вызывающие ощущение кома в горле;

  • гиперфункция слюнных желез;

  • увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов;

  • опухоли глотки или пищевода, новообразование в грудной клетке;

  • атипичное проявление аллергии.

Однако врачи отмечают, что гораздо чаще ком в горле носит психологический характер или является проявлением невроза. В этом случае говорят об "истерическом коме", который внезапно возникает при сильных стрессах и исчезает при приеме успокаивающих препаратов. Такой ком может сопровождаться перепадами настроения, приступами паники, ощущением тревоги, беспокойства, нехватки воздуха, нарушениями сна. Однако, отмечают, что говорить об истерическом коме можно только исключив наличие заболеваний приведенных выше.

Напомним, портал "Комментарии" писал о болезнях, о которых сигнализирует сжатие сердца.




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