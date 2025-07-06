Сверхинтеллект в медицине: новая система Microsoft ставит диагнозы с точностью 80%

Компания Microsoft представила новую разработку в области искусственного интеллекта — MAI-DxO, систему, умеющую анализировать сложные медицинские случаи и принимать диагнозы с чрезвычайной точностью. На практическом тестировании эта модель продемонстрировала 80% точности при разборе 304 реальных клинических случаев, в то время как команда из пяти опытных врачей дала правильный ответ только в 20% случаев.

Microsoft ставит диагнозы с точностью 80%

MAI-DxO работает как виртуальный консилиум: она не базируется на одной модели, а совмещает возможности ChatGPT, Gemini, Claude и других искусственных интеллектов. Модели проверяют друг друга, уточняют данные, выбирают тесты, анализируют результаты и выносят общий вывод. Такой подход позволяет избежать ошибок и пропусков, иногда встречающихся даже у профессиональных врачей.



В Microsoft подчеркивают: MAI-DxO не преследует цель заменить врачей, а лишь помогает им в сложных случаях, автоматизируя рутинную работу и повышая эффективность. Такая система способна существенно снизить нагрузку на медицинскую сферу, ускорить диагностику и снизить затраты.



Чтобы проверить возможности системы, Microsoft создала уникальный набор SD Bench — не просто тестовые задания, а реальные случаи из журнала New England Journal of Medicine, нуждающиеся в поэтапном клиническом мышлении. Именно в таких условиях MAI-DxO и показала себя лучше живых специалистов.



Разработчики говорят: это только первый шаг к так называемому медицинскому суперинтеллекту, который в будущем сможет помогать пациентам даже дома — через смартфон или голосовой интерфейс. Но перед этим систему ждут испытания в реальных клиниках и сертификация, чтобы обеспечить ее безопасное внедрение в сферу здравоохранения.



В мире, где каждый день миллионы людей ищут медицинские ответы в Google или Bing, новый ИИ от Microsoft может стать прорывом – не только в технологиях, но и в доступности качественной медицины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: 19 пострадавших, четверо — в тяжелом состоянии.