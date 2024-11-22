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Стоматолог перечислил ключевые причины, которые приводят к возникновению кариеса

Есть 5 вещей, которые ускоряют возникновение кариеса

сегодня, 09:50
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Кравцев Сергей

Ни для кого не секрет, что кариес зубов является наиболее распространенным заболеванием во всем мире. Такое состояние оказывает негативное влияние на здоровье, а вызвать его могут неожиданные повседневные действия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Health.

Стоматолог перечислил ключевые причины, которые приводят к возникновению кариеса

Кариес. Фото: из открытых источников

Отмечается, что главная причина – бактерии. Они производят кислоты, вымывающие фтор и кальций из тканей зубов.

Кроме бактерий и кислот существуют другие причины кариеса. Например, сухость во рту. Стоматолог Аугусто Роблес рассказал, что слюна смывает бактерии, пищу и кислоту, которые приводят к кариесу, прежде, чем они могут повредить зубы. Но, если не производится достаточно слюны, то зубной налет, содержащий бактерии, вызывает кариес, и еда, скорее всего, просто останется на зубах дольше.

Некоторые лекарства и заболевания могут вызвать сухость во рту. Если это так, то следует поговорить со стоматологом о других способах поддерживать ротовую полость здоровой, например, добавки кальция и фосфата, которые защищают зубную эмаль.

Нужно также знать, что некоторые продукты вредны не только зубам, но и здоровью в целом.

Врач назвал продукты, которые могут наиболее склонны вызывать кариес: сахар — конфеты и сладкие напитки вредны для зубов. Это потому, что бактерии, вызывающие кариес, активно размножаются после сладкого. Кислая пища или напитки: кислота приводит к ослаблению эмали, которая защищает зубы, что делает их более восприимчивыми к кариесу. Липкая пища — такие продукты, как сухофрукты или жевательные конфеты не содержат ничего хорошего для здоровья зубов. Они могут легко застрять между зубами, где могут оставаться, пока бактерии не превратят их в кислоты, разрушающие эмаль. Алкоголь лишает рот слюнного барьера, который нейтрализует кислоту и защищает от кариеса. Кроме того, многие алкогольные напитки и коктейли содержат сахар

Также спровоцировать кариес могут частые перекусы, курение. Ну, и конечно же, многое зависит от генетики. Наследственность может влиять на структуру и прочность зубов, а также на количество слюны.

Существует ряд генов, которые влияют на здоровье полости рта и могут способствовать повышению риска кариеса. Выработка полезных привычек гигиены полости рта, таких как чистка зубов, пользование зубной нитью и регулярное посещение стоматолога может помочь предотвратить кариес, независимо от того, какие гены вам передались.

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Источник: https://www.health.com/surprising-things-that-put-you-at-risk-for-cavities-7488060
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