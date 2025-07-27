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Срочное предупреждение ВОЗ по болезни чикунгунья: какая угроза нависла над человечеством

Вирусное заболевание чикунгунья грозит перерасти в новую глобальную эпидемию.

27 июля 2025, 12:10
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Slava Kot

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила срочное предупреждение о настоящей опасности масштабной глобальной эпидемии вируса чикунгунья. Представители ВОЗ заявляют, что наблюдают тревожные признаки, идентичные тем, что предшествовали значительной вспышке болезни два десятилетия назад.

Срочное предупреждение ВОЗ по болезни чикунгунья: какая угроза нависла над человечеством

ВОЗ предупреждает об угрозе вируса чикунгунья. Фото из открытых источников

Чикунгунья – это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Его основными симптомами являются высокая лихорадка и сильная, изнурительная боль в суставах, которая часто приводит к длительной инвалидности. Хотя уровень смертности оценивается менее чем в один процент, при миллионах возможных случаев, эта цифра может повлечь за собой тысячи смертей.

Диана Рохас Альварес из ВОЗ во время брифинга в Женеве отметила, что чикунгунья не является широко известной болезнью, но ее обнаружили и передавали в 119 странах, что подвергает опасности в общей сложности 5,6 миллиарда человек. Также болезнь раньше обнаруживали в Украине.

Альварес напомнила, что в 2004-2005 годах мир уже пережил масштабную эпидемию чикунгуньи, которая началась на островах Индийского океана, а затем распространилась по всему миру, поразив почти полмиллиона человек.

По данным ВОЗ, с начала 2025 года серьезные вспышки заболевания наблюдаются на Реюньоне, Майотте и Маврикии. Только на острове Реюньон вирус мог поразить около трети населения. Как и двадцать лет назад, вирус начинает распространяться на соседние регионы. Поступают сообщения о случаях передачи из Мадагаскара, Сомали и Кении. Кроме того, ВОЗ фиксирует случаи эпидемического уровня в Южной Азии.

Даже Европа не остается в стороне. Подтверждены случаи передачи вируса во Франции и подозрение на чикунгунью в Италии.

"Поскольку мы видим схемы передачи, идентичные тем, что наблюдались после 2004 года, мы призываем к срочным действиям, чтобы предотвратить повторение истории", — подчеркнула Рохас Альварес.

Ситуацию усложняет то, что симптомы чикунгуньи похожи на симптомы лихорадки денге и вирусной инфекции Зика. Это может значительно усложнить диагностику и задержать своевременное реагирование систем здравоохранения. Именно поэтому ВОЗ заблаговременно бьет тревогу, чтобы страны успели усилить наблюдение, диагностику и общую эпидемиологическую готовность. В регионах, где население имеет низкий или отсутствует иммунитет, вирус может вызвать очень быстрые волны заболевания, поражая до трех четвертей жителей.

ВОЗ призывает к немедленному усилению профилактических мер как на индивидуальном, так и на общественном уровнях.

"Мы бьем тревогу, чтобы страны могли подготовиться заранее — выявлять, укреплять критические возможности и избегать очень больших эпидемий", — подытожила Диана Рохас Альварес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию охватила опасная болезнь, где каждый десятый больной погибает, а каждый пятый получает инвалидность.

Также "Комментарии" писали, что в ВОЗ назвали количество жизней, которые спасла вакцина от коронавируса.



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