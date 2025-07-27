Срочное предупреждение ВОЗ по болезни чикунгунья: какая угроза нависла над человечеством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила срочное предупреждение о настоящей опасности масштабной глобальной эпидемии вируса чикунгунья. Представители ВОЗ заявляют, что наблюдают тревожные признаки, идентичные тем, что предшествовали значительной вспышке болезни два десятилетия назад.

ВОЗ предупреждает об угрозе вируса чикунгунья. Фото из открытых источников

Чикунгунья – это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Его основными симптомами являются высокая лихорадка и сильная, изнурительная боль в суставах, которая часто приводит к длительной инвалидности. Хотя уровень смертности оценивается менее чем в один процент, при миллионах возможных случаев, эта цифра может повлечь за собой тысячи смертей.

Диана Рохас Альварес из ВОЗ во время брифинга в Женеве отметила, что чикунгунья не является широко известной болезнью, но ее обнаружили и передавали в 119 странах, что подвергает опасности в общей сложности 5,6 миллиарда человек. Также болезнь раньше обнаруживали в Украине.

Альварес напомнила, что в 2004-2005 годах мир уже пережил масштабную эпидемию чикунгуньи, которая началась на островах Индийского океана, а затем распространилась по всему миру, поразив почти полмиллиона человек.

По данным ВОЗ, с начала 2025 года серьезные вспышки заболевания наблюдаются на Реюньоне, Майотте и Маврикии. Только на острове Реюньон вирус мог поразить около трети населения. Как и двадцать лет назад, вирус начинает распространяться на соседние регионы. Поступают сообщения о случаях передачи из Мадагаскара, Сомали и Кении. Кроме того, ВОЗ фиксирует случаи эпидемического уровня в Южной Азии.

Даже Европа не остается в стороне. Подтверждены случаи передачи вируса во Франции и подозрение на чикунгунью в Италии.

"Поскольку мы видим схемы передачи, идентичные тем, что наблюдались после 2004 года, мы призываем к срочным действиям, чтобы предотвратить повторение истории", — подчеркнула Рохас Альварес.

Ситуацию усложняет то, что симптомы чикунгуньи похожи на симптомы лихорадки денге и вирусной инфекции Зика. Это может значительно усложнить диагностику и задержать своевременное реагирование систем здравоохранения. Именно поэтому ВОЗ заблаговременно бьет тревогу, чтобы страны успели усилить наблюдение, диагностику и общую эпидемиологическую готовность. В регионах, где население имеет низкий или отсутствует иммунитет, вирус может вызвать очень быстрые волны заболевания, поражая до трех четвертей жителей.

ВОЗ призывает к немедленному усилению профилактических мер как на индивидуальном, так и на общественном уровнях.

"Мы бьем тревогу, чтобы страны могли подготовиться заранее — выявлять, укреплять критические возможности и избегать очень больших эпидемий", — подытожила Диана Рохас Альварес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию охватила опасная болезнь, где каждый десятый больной погибает, а каждый пятый получает инвалидность.

Также "Комментарии" писали, что в ВОЗ назвали количество жизней, которые спасла вакцина от коронавируса.