Смерти от COVID-19 и педикулезная вспышка: по Украине вводят масочный режим
Смерти от COVID-19 и педикулезная вспышка: по Украине вводят масочный режим

Заболеваемость коронавирусом растет: по Украине вводят масочный режим

27 августа 2025, 14:39
Недилько Ксения

На прошлой неделе COVID-19 унес 2 жизни на Днепропетровщине. Оба больных были старше 60 лет и не имели прививок. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Смерти от COVID-19 и педикулезная вспышка: по Украине вводят масочный режим

Смерти от COVID-19 и педикулезная вспышка: по Украине вводят масочный режим

В целом количество заболевших в регионе возросло до 746, среди них 95 детей. По данным Днепропетровского ОЦКПБ Минздрава, в больницы попали 103 человека.

Кроме COVID-19, в области фиксируют: лептоспироз, коклюш, туберкулез, болезнь Лайма, вирусные гепатиты, ветряную оспу, скарлатину и педикулез.

"Перед началом нового учебного года вопрос распространения педикулеза становится особенно острым в Кривом Роге. Здесь количество случаев выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Медики относят к основным причинам войну, миграцию, ухудшение гигиенических условий и напряженность.

Больше всего случаев в Долгинцевском районе; также в Центрально-Городском, Покровском, Ингулецком, Терновском и Саксаганском районах", – отмечает председатель облсовета Днепропетровщины.

Также известно, что в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице был введен масочный режим.

Ранее подобные ограничения действовали в Ровенской области; не исключают, что они могут быть введены и в других регионах. За неделю количество случаев COVID - 19 в Украине возросло более чем вдвое.

