Туберкулез обычно ассоциируется с длительным кашлем, похудением и слабостью. Однако существует форма этого заболевания, которая протекает почти незаметно – латентный или скрытый туберкулез. Человек с такой формой инфекции может чувствовать себя абсолютно здоровым, но внутри организма бактерии Mycobacterium tuberculosis сохраняют свою активность и в любой момент способны "проснуться".

Скрытый туберкулез может развиваться годами: как его обнаружить вовремя

Чем опасен скрытый туберкулез

По данным ВОЗ, около четверти населения планеты имеет латентную форму туберкулеза. В большинстве случаев бактерии находятся в "спящем" состоянии, но ослабление иммунитета, хронические болезни, стрессы или неправильный образ жизни могут запустить развитие активного процесса.

Скрытый туберкулез:

не вызывает кашля, температуры или боли;

может годами не давать никаких симптомов;

При переходе в активную форму становится заразным и опасным для окружающих.

Кто в группе риска

Люди с ослабленным иммунитетом (ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, онкология).

Те, кто контактирует с больными активным туберкулезом.

Медицинские работники, социальные работники.

Курильщики и люди с хроническими заболеваниями легких.

Дети и пожилые люди.

Как вовремя выявить скрытый туберкулез

Поскольку симптомы отсутствуют, единственный путь – профилактические обследования.

Методы диагностики:

Туберкулиновая проба (реакция Манту) – чаще всего применяется у детей.

Диаскинтест — более современный метод с более высокой точностью.

IGRA-тесты (интерферон-гамма тесты) – анализ крови, обнаруживающий скрытую инфекцию.

Флюорография или рентген помогают выявить уже активные изменения в легких.

Нужно ли лечить скрытый туберкулез

Да. Даже если бактерии спят, врач может назначить профилактическое лечение, чтобы снизить риск развития активной формы. Это особенно важно для людей из групп риска.

Как защитить себя

Ежегодно проходить флюорографию (взрослым).

Детям – делать туберкулинодиагностику (Манту или Диаскинтест).

Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть подозрительный кашель.

Поддерживать иммунитет: сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, достаточный сон.

Вывод

Скрытый туберкулез — это "тихий враг", который может жить в организме годами без сигналов. Регулярное обследование — единственный способ вовремя выявить инфекцию и не допустить ее перехода в активную форму.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как выявить скрытый диабет.