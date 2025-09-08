Почки – это естественные фильтры нашего организма. Они каждый день очищают кровь от токсинов, поддерживают водно-солевой баланс и даже влияют на АД. Но самое опасное то, что большинство заболеваний почек долгое время протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя хорошо, а процесс разрушения органов уже идти.

Скрытые болезни почек, о которых мы не догадывались

Почему болезни почек остаются скрытыми?

Ткань почки обладает способностью к компенсации. Даже если одна из почек работает всего на 30–40%, вторая берет на себя большинство функций, и симптомы практически отсутствуют. Именно поэтому пациенты часто обращаются к врачу на поздних стадиях.

Самые распространенные скрытые заболевания почек

1. Хронический пиелонефрит

Это воспаление почечной ткани, которое может развиваться годами.

Чем коварен: слабые проявления (незначительная усталость, головная боль, частые простуды). Человек не догадывается, что причиной может являться почечная инфекция.

2. Гломерулонефрит

Поражение почечных клубочков, которое часто возникает после ангины или гриппа.

Скрытые симптомы: повышенное давление, отеки под глазами, изменения в моче (пена, темный цвет), которые легко списать на усталость или стресс.

3. Нефросклероз (почка "сморщенная")

Развивается постепенно из-за гипертонии или атеросклероза.

Проблема: пациент лечит высокое давление годами, не догадываясь, что настоящая причина – в почках.

4. Камни в почках (мочекаменная болезнь)

Пока камень невелик, человек может не чувствовать боли.

Первые признаки: дискомфорт в пояснице, примеси крови в моче, которые часто игнорируют.

5. Поликистоз почек

Наследственное заболевание, при котором в ткани почки формируются многочисленные кисты.

Скрытое течение: долгое время без симптомов, первые проявления – повышенное давление и тупая боль в боку.

6. Хроническая почечная недостаточность

Развивается как осложнение других заболеваний.

Опасность: долгий период без признаков, а когда симптомы становятся очевидными (анемия, отеки, кожный зуд), функция почек уже критически снижена.

Какие сигналы нельзя игнорировать

частое или, напротив, редкое мочеиспускание;

появление отеков (особенно под глазами утром);

изменение цвета или запаха мочи;

постоянная жажда и сухость во рту;

повышенное АД;

боль или тяжесть в пояснице.

Как обнаружить скрытые заболевания почек?

Общий анализ мочи – простой и доступный метод, который может показать даже начальные изменения.

Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина).

УЗИ почек – помогает выявить кисты, камни, уменьшение размера органа.

Контроль АД – гипертония часто имеет почечное происхождение.

Как снизить риски?

пить достаточно чистой воды;

не злоупотреблять солью и газированными напитками;

своевременно лечить инфекции;

избегать бесконтрольного приема обезболивающих и антибиотиков;

проходить профилактические осмотры хотя бы раз в год.

Вывод: Почечные болезни – одни из самых коварных, ведь годами могут "молчать". Регулярные обследования и внимательность к своим симптомам помогают вовремя выявить проблему и сохранить здоровье.

