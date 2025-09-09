Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Щитовидная железа – небольшой орган в виде бабочки, расположенный на передней части шеи. Она отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, работу сердца, нервной системы, терморегуляцию и даже настроение. Когда ее работа нарушается, организм начинает подавать сигналы. Проблема в том, что эти симптомы часто путают с переутомлением или стрессом. Именно поэтому болезни щитовидной железы нередко остаются скрытыми годами.
Скрытая болезнь щитовидки: какие симптомы не следует игнорировать
Патологии щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз, узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит) развиваются постепенно. Если не обратить внимание на первые признаки могут возникнуть осложнения: проблемы с сердечно-сосудистой системой, бесплодие, ожирение или, наоборот, резкое похудение, депрессивные состояния.
1. Постоянная усталость и слабость
Даже после полноценного отдыха вы чувствуете себя истощенными. Это может свидетельствовать о понижении уровня гормонов щитовидки.
2. Резкие изменения веса
Набор килограммов без изменений в питании или, напротив, немотивированное похудение – сигнал для проверки гормонального фона.
3. Изменения в настроении
Раздражительность, тревожность, слезливость или апатия могут быть не только психологическими проявлениями, но и следствием гормонального дисбаланса.
4. Нарушение сердечного ритма
Учащенное сердцебиение, перебои или, наоборот, замедление пульса часто указывают на проблемы со щитовидкой.
5. Проблемы с волосами, кожей и ногтями
Ломкость волос, выпадение, сухость кожи, хрупкие ногти – типичные признаки гипотиреоза.
6. Нарушение менструального цикла и проблемы с фертильностью
У женщин щитовидная железа оказывает непосредственное влияние на репродуктивную систему.
7. Постоянное чувство холода или жары
Если вам всегда холодно даже в теплой комнате или наоборот слишком жарко, это может быть следствием гормональных сбоев.
8. Отеки лица и конечностей
Часто их путают с проблемами сердца или почек, но и щитовидка не может быть причиной.
Если вы сразу заметили несколько симптомов, необходимо записаться на консультацию к эндокринологу. Врач назначит анализы на гормоны (ТТГ, Т3, Т4), а также ультразвуковое исследование щитовидной железы.
Вывод
Болезни щитовидной железы могут долго протекать незаметно, маскируясь под стресс или усталость. Но игнорировать такие сигналы небезопасно. Раннее выявление патологии позволяет избежать серьезных осложнений и вернуть организму здоровый баланс.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как выявить скрытый диабет.