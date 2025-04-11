Симптомы, которые сигнализируют о камнях в почках

Камни в почках – это жесткие отложения минералов и солей, которые образуются внутри почек. Они могут быть крошечными, как песчинки, или большими, как мячики для гольфа. Хотя маленькие камни могут выйти из организма незаметно, большие камни могут вызвать невыносимую боль и нуждаются в медицинской помощи.

Почки. Иллюстративное фото

Какие симптомы указывают на наличие камней в почках

Боль в боку и спине. Одним из самых распространенных симптомов камней в почках является сильная боль в боку и спине, которую часто описывают как почечную колику. Боль может быть острой, колючей или тупой и может изменяться по интенсивности.

Боль во время мочеиспускания. Камни, двигающиеся мочевыводящими путями, могут вызвать боль или жжение во время мочеиспускания.

Частое мочеиспускание. Постоянное ощущение потребности в мочеиспускании, даже когда мочевой пузырь пуст, может являться признаком камней в почках.

Кровь в моче (гематурия). Камни могут повредить мочевыводящие пути, что приводит к появлению крови в моче. Моча может быть розовой, красной или коричневой.

Тошнота и рвота. Сильная боль, вызванная камнями в почках, может вызвать тошноту и рвоту.

Лихорадка и озноб. Если камни вызывают инфекцию, может возникнуть лихорадка и озноб.

Мутная моча или неприятный запах. Инфекция, вызванная камнями, может сделать мочу мутной или придать неприятный запах.

Следует обратиться к врачу, при наличии следующих симптомов:

Сильная боль в боку или спине

Кровь в моче

Лихорадка и озноб

Тошнота и рвота

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как понять, что не работают почки.



