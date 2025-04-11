Симптомы, которые сигнализируют о камнях в почках

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Камни в почках – это жесткие отложения минералов и солей, которые образуются внутри почек. Они могут быть крошечными, как песчинки, или большими, как мячики для гольфа. Хотя маленькие камни могут выйти из организма незаметно, большие камни могут вызвать невыносимую боль и нуждаются в медицинской помощи.
Почки. Иллюстративное фото
Боль в боку и спине. Одним из самых распространенных симптомов камней в почках является сильная боль в боку и спине, которую часто описывают как почечную колику. Боль может быть острой, колючей или тупой и может изменяться по интенсивности.
Боль во время мочеиспускания. Камни, двигающиеся мочевыводящими путями, могут вызвать боль или жжение во время мочеиспускания.
Частое мочеиспускание. Постоянное ощущение потребности в мочеиспускании, даже когда мочевой пузырь пуст, может являться признаком камней в почках.
Кровь в моче (гематурия). Камни могут повредить мочевыводящие пути, что приводит к появлению крови в моче. Моча может быть розовой, красной или коричневой.
Тошнота и рвота. Сильная боль, вызванная камнями в почках, может вызвать тошноту и рвоту.
Лихорадка и озноб. Если камни вызывают инфекцию, может возникнуть лихорадка и озноб.
Мутная моча или неприятный запах. Инфекция, вызванная камнями, может сделать мочу мутной или придать неприятный запах.
Следует обратиться к врачу, при наличии следующих симптомов:
Сильная боль в боку или спине
Кровь в моче
Лихорадка и озноб
Тошнота и рвота
Напомним, что портал "Комментарии" писал, как понять, что не работают почки.
Новости