Школьников без вакцинации не пустят в школу

Министерство здравоохранения предупреждает, что если в Украине ухудшится эпидемическая ситуация, детей без обязательных прививок могут временно не допустить к обучению в школах. Такое решение может принять руководство учебного заведения, руководствуясь действующими законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".
Новые ограничения от МОЗ
Как пояснил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, речь идет не о лишении права на образование, а об изменении его формата. Ученикам, которые не будут пускаться в классы, могут предложить дистанционное обучение или другие альтернативы. Ограничения будут действовать до момента, когда ребенок получит необходимые вакцины, или пока ситуация с инфекциями не стабилизируется.
По словам Кузина, критической считается ситуация, когда более 5% детей в школе или общине не имеют прививок. Если уровень вакцинации достигает 95%, учебное заведение считается относительно безопасным. Он подчеркнул, что определенная часть детей (в среднем 2–3%) действительно не может вакцинироваться по медицинским причинам, однако наибольшую угрозу создают случаи, когда родители сознательно отказываются от прививок из-за недоверия или нехватки информации.
Минздрав напомнил, что подобные проблемы уже имели трагические последствия. Во время вспышки кори в 2017-2018 годах в Украине многие дети умерли от осложнений, среди которых коровы энцефалиты. Именно поэтому ограничения для невакцинированных учеников рассматриваются как необходимая мера безопасности, направленная на защиту здоровья детей в школьной среде.