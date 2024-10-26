Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь

Рак кожи является одним из самых распространенных видов рака в мире. Он возникает вследствие аномального роста клеток кожи, что часто приводит к воздействию ультрафиолетового (UV) излучения. Портал "Комментарии" сообщает об основных причинах развития рака кожи и первых симптомах, которые могут свидетельствовать о наличии этого заболевания.



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Основной причиной развития рака кожи является влияние ультрафиолетового излучения, которое происходит от солнца, соляриев и ламп для загара. UV-лучи могут повреждать ДНК клеток кожи, что приводит к их аномальному росту.

Некоторые люди имеют повышенный риск развития рака кожи из-за генетической предрасположенности. К примеру, наличие в семейном анамнезе случаев меланомы может увеличить риск развития этого вида рака.

Длительный контакт с некоторыми химическими веществами, такими как арсен, может повысить риск развития рака кожи. Арсен может содержаться в воде, почве и некоторых промышленных продуктах.

Первые симптомы рака кожи

Раннее выявление рака кожи является ключевым для успешного лечения. Вот некоторые из первых симптомов, на которые следует обратить внимание:

Одним из самых распространенных симптомов меланомы есть изменения в родинках. Это могут быть изменения в размере, форме, цвете или текстуре родинки. Родинка может стать ассиметричной, иметь неровные края или неоднородный цвет. Если вы заметили такие изменения, немедленно обратитесь к врачу.

Появление новых образований на коже, таких как не заживающие узелки, пятна или язвы, может быть признаком рака кожи. Эти образования могут быть болезненными, чесаться или кровоточить.

Рак кожи может вызвать изменения в текстуре кожи, такие как появление чешуйчатых или грубых участков. Эти изменения могут являться признаком плоскоклеточного рака кожи.

Появление темных пигментных пятен, распространяющихся за пределы родинки или имеющих неровные края, может являться признаком меланомы. Такие пятна могут появляться на любом участке тела, включая редко поддающиеся воздействию солнца.

Рак кожи представляет собой серьезное заболевание, которое может иметь тяжелые последствия, если его не обнаружить на ранних стадиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что алкоголь ускоряет развитие рака.

