Самые опасные виды рака, которые чрезвычайно быстро развиваются

Рак является одной из самых страшных болезней современности, и некоторые его виды развиваются очень быстро, что делает их особенно опасными.

Иллюстративное фото

Рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов рака. Он часто диагностируется на поздних стадиях, когда лечение уже неэффективно. Пятилетняя выживаемость для этого вида рака составляет всего около 12,5%. Это связано с тем, что рак поджелудочной железы быстро распространяется на другие органы и ткани.

Острый миелоидный лейкоз является быстро прогрессирующей агрессивной формой рака крови. Он поражает костный мозг и кровь, что приводит к быстрому росту аномальных клеток. Лечение ГМЛ включает химиотерапию, лучевую терапию и трансплантацию костного мозга.

Рак легких является одной из самых распространенных и опасных форм рака. Он делится на два основных типа: мелкоклеточный рак легких (МКРЛ) и немелкоклеточный рак легких (НМКРЛ). МКРЛ особенно агрессивен и быстро распространяется на другие части тела. Пятилетняя выживаемость для рака легких остается низкой, особенно для МКРЛ.

Рак печени является еще одним быстро развивающимся видом рака. Он часто диагностируется на поздних стадиях, когда лечение уже неэффективно. Основными факторами риска являются хронические болезни печени, такие как гепатит B и C, а также цирроз.

Глиобластома представляет собой агрессивную форму рака мозга, которая быстро растет и распространяется на другие части мозга. Лечение глиобластомы включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, но прогноз остается неблагоприятным.

Рак пищевода является еще одним быстро прогрессирующим видом рака. Он часто диагностируется на поздних стадиях, когда симптомы становятся очевидными. Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.

Трижды отрицательный рак молочной железы (РМЖ) является агрессивной формой рака, не реагирующей на гормональную терапию или лечение, направленное на рецепторы HER2. Это делает его трудным для лечения, и он часто быстро распространяется на другие части тела.

Напомним, портал "Комментарии" писал о симптомах рака кишечника.