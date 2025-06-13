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Распространенные симптомы могут ввести в заблуждение: что указывает на развитие гастрита

Симптомы развития гастрита: на что необходимо обратить внимание

сегодня, 16:57
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Кречмаровская Наталия

Неприятные ощущения в животе, запор или диарея, ощущение тяжести – пожалуй, известны всем. И не часто люди уделяют достаточное внимание своему состоянию, особенно если через относительно короткий промежуток времени недомогание исчезает. Однако эти симптомы могут сигнализировать о развитии гастрита.

Распространенные симптомы могут ввести в заблуждение: что указывает на развитие гастрита

Гастрит. Фото из открытых источников

Гастритом называют воспаление слизистой желудка. Оно может быть острым или хроническим. Эксперты отмечают, что это довольно распространенное заболевание, к которому приводит неправильное питание, стресс, инфекции или длительное употребление некоторых медикаментов.

Следует заметить, что гастрит может сопровождаться различными симптомами в зависимости от его формы и причины возникновения. Среди основных симптомов называют следующие:

  • Боль в верхней части живота – может возникать чувство жжения или ноющая боль в желудке. Боль может усиливаться или, напротив, уменьшаться после еды.

  • Тошнота и рвота – чувство тошноты может быть частым, а рвота – в некоторых случаях.

  • Чувство переполненности желудка. Больные гастритом отмечают, что даже небольшая порция пищи может вызвать чувство тяжести и переполненности.

  • Снижение аппетита. Это происходит из-за дискомфорта в желудке.

  • Отрыжка и вздутие живота могут сопровождать гастрит.

  • Изменения в стуле. В некоторых случаях при гастрите может появиться диарея или запор. Если в стуле появляется кровь или они становятся черными, следует немедленно обратиться к врачу.

Врачи называют также самые типичные причины гастрита:

  • Инфекция Helicobacter pylori — бактерия, которая является "виновницей" появления гастрита или язвенной болезни желудка.

  • Чрезмерное употребление алкоголя. Алкогольные напитки способны раздражать слизистую желудка, что способствует ее воспалению.

  • Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Повреждать слизистую желудка могут такие лекарства, как аспирин или ибупрофен.

  • Стресс и неправильное питание. Содействовать развитию гастрита может острая жирная или кислая пища, а также частый стресс.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на развитие инсульта.




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