Распространенные симптомы могут ввести в заблуждение: что указывает на развитие гастрита

Неприятные ощущения в животе, запор или диарея, ощущение тяжести – пожалуй, известны всем. И не часто люди уделяют достаточное внимание своему состоянию, особенно если через относительно короткий промежуток времени недомогание исчезает. Однако эти симптомы могут сигнализировать о развитии гастрита.

Гастрит. Фото из открытых источников

Гастритом называют воспаление слизистой желудка. Оно может быть острым или хроническим. Эксперты отмечают, что это довольно распространенное заболевание, к которому приводит неправильное питание, стресс, инфекции или длительное употребление некоторых медикаментов.

Следует заметить, что гастрит может сопровождаться различными симптомами в зависимости от его формы и причины возникновения. Среди основных симптомов называют следующие:

Боль в верхней части живота – может возникать чувство жжения или ноющая боль в желудке. Боль может усиливаться или, напротив, уменьшаться после еды.

Тошнота и рвота – чувство тошноты может быть частым, а рвота – в некоторых случаях.

Чувство переполненности желудка. Больные гастритом отмечают, что даже небольшая порция пищи может вызвать чувство тяжести и переполненности.

Снижение аппетита. Это происходит из-за дискомфорта в желудке.

Отрыжка и вздутие живота могут сопровождать гастрит.

Изменения в стуле. В некоторых случаях при гастрите может появиться диарея или запор. Если в стуле появляется кровь или они становятся черными, следует немедленно обратиться к врачу.

Врачи называют также самые типичные причины гастрита:

Инфекция Helicobacter pylori — бактерия, которая является "виновницей" появления гастрита или язвенной болезни желудка.

Чрезмерное употребление алкоголя. Алкогольные напитки способны раздражать слизистую желудка, что способствует ее воспалению.

Длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Повреждать слизистую желудка могут такие лекарства, как аспирин или ибупрофен.

Стресс и неправильное питание. Содействовать развитию гастрита может острая жирная или кислая пища, а также частый стресс.

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