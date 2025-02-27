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Распространенные продукты, которые спасут почки

Какие продукты помогут почкам

сегодня, 04:30
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Почки играют ключевую роль в поддержании общего здоровья, выполняя функции фильтрации крови, регуляции АД и поддержания электролитного баланса. Поддержка их оптимальной работы чрезвычайно важна, и одним из способов достижения этого является правильное питание. Употребление определенных продуктов может способствовать здоровью почек и предотвращать развитие хронических заболеваний.

Распространенные продукты, которые спасут почки

Иллюстративное фото

Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки почек от повреждений. Они содержат также витамины и минералы, поддерживающие общее состояние здоровья. Добавление ягод в рацион может снизить риск воспалительных процессов и улучшить функцию почек.

Красный виноград содержит ресвератрол – мощный антиоксидант, который может уменьшать воспаление и улучшать кровообращение. Это способствует снижению риска развития заболеваний почек и поддерживает их функцию.

Яблоки являются отличным источником клетчатки и витамина C. Они помогают снижать уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови и улучшать пищеварение. Регулярное употребление яблок может поддерживать здоровье почек и уменьшать риск развития хронических заболеваний.

Чеснок обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он помогает снижать АД и улучшать липидный профиль крови, что способствует уменьшению нагрузки на почки. Добавление чеснока к блюдам может быть полезным для поддержания их функции.

Рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, богата омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры обладают противовоспалительными свойствами и могут снижать риск развития заболеваний почек. Включение жирной рыбы в рацион дважды в неделю может положительно повлиять на функцию почек.

Оливковое масло является источником мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Она помогает снижать воспаление и улучшает функцию почек. Использование оливкового масла в качестве основного жира для приготовления пищи полезно для общего здоровья.

Лук содержит антиоксиданты и соединения, помогающие снижать воспаление. Она также является низкокалиевой, что делает ее полезной для людей с заболеваниями почек. Добавление лука в рацион может поддерживать здоровье почек и улучшать вкус блюд.

Напомним, портал "Комментарии" писал о продуктах, которые спасут печень.




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