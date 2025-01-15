Рак желудка: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Рак желудка, также известный как гастральный рак, является серьезным заболеванием. Его вызывают злокачественные клетки, образующиеся во внутренней оболочке желудка. Это заболевание может развиваться медленно в течение многих лет и его симптомы часто остаются незамеченными на ранних стадиях.

Иллюстративное фото

Основные симптомы рака желудка

Боль в животе: Один из самых распространенных симптомов рака желудка – это боль в верхней части живота. Боль может быть постоянной или возникать после еды. Если вы чувствуете дискомфорт или не проходящую боль в животе, важно обратиться к врачу.

Потеря аппетита и веса: Необъяснимая потеря аппетита и веса может являться признаком рака желудка. Если вы заметили, что вы потеряете вес без видимой причины или у вас исчез аппетит, это может быть сигналом о наличии серьезного заболевания.

Ощущение полноты после небольшого количества пищи. Это может быть связано с тем, что опухоль занимает место в желудке, уменьшая его объем.

Изжога и расстройство желудка: Постоянная изжога, расстройство желудка и отрыжка могут быть симптомами рака желудка. Если эти симптомы не исчезают после приема обычного лекарства или длятся дольше трех недель, следует обратиться к врачу.

Тошнота и рвота: Тошнота и рвота, особенно если они сопровождаются кровью, могут являться признаками рака желудка. Если вы заметили кровь в рвоте или постоянная тошнота, это может быть серьезным сигналом.

Чувство усталости и слабости: Пациенты с раком желудка часто испытывают постоянную усталость и слабость. Это может быть связано с анемией, возникающей из-за кровотечения в желудке.

Изменения в стуле: Кровь в стулах или черные, смолистые стулы могут быть признаком кровотечения в желудке. Если вы заметили такие изменения, немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, портал "Комментарии" писал о симптомах рака поджелудочной железы.



