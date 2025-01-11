Рак щитовидной железы: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Рак щитовидной железы является одним из наиболее распространенных видов рака эндокринной системы. Щитовидная железа расположена в передней части шеи и отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, температуру тела и энергию. Важно знать симптомы рака щитовидной железы, чтобы вовремя обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

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Одним из наиболее распространенных симптомов рака щитовидной железы является появление безболезненной опухоли или узла на шее. Этот узел может быть расположен в самой щитовидной железе или по бокам шеи. Важно обратить внимание на какие-либо изменения в размере или форме узла.

Изменения голоса, такие как хрипоты или изменение тембра, могут быть признаком рака щитовидной железы. Это может произойти из-за того, что опухоль давит на голосовые связки или нервы, контролирующие голос.

Опухоль щитовидной железы может давить на трахею или пищевод, что приводит к затруднённому дыханию или глотанию. Если вы чувствуете такие симптомы, важно немедленно обратиться к врачу.

Увеличение лимфатических узлов на шее может являться признаком того, что рак распространился на лимфатическую систему. Это может сопровождаться болью или дискомфортом в данной области.

Не исчезающая боль в шее или горле может быть признаком рака щитовидной железы. Эта боль может быть постоянной или появляться периодически.

Хотя большинство случаев рака щитовидной железы не влияют на функцию железы, некоторые виды рака могут приводить к гипертиреозу (повышенная функция щитовидной железы) или гипотиреозу (снижена функция щитовидной железы). Это может сопровождаться симптомами, такими как потеря веса, повышенная усталость, изменения настроения и другие.

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