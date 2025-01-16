Рак мозга: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Рак мозга или злокачественная опухоль головного мозга является серьезным заболеванием. На развитие рака могут указывать разные симптомы.

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Головные боли являются одним из наиболее распространенных симптомов опухолей мозга. Они могут быть постоянными или периодическими, часто усиливающимися утром или при физической активности. Головные боли наблюдаются примерно у половины пациентов с опухолями мозга.

Судороги или конвульсии могут быть ранним проявлением опухоли мозга, даже у людей без истории эпилепсии. Они возникают из-за аномальной электрической активности в мозге, вызванной опухолью.

Опухоли могут оказывать влияние на участки мозга, ответственные за мышление, память и поведение. Это может привести к трудностям в общении, проблемам с концентрацией, изменениям в личности или поведении, а также к депрессии и тревожности.

Слабость или онемение в конечностях, особенно с одной стороны тела, могут свидетельствовать о наличии опухоли, которая давит на определенные участки мозга, ответственные за движение и чувствительность.

Опухоли могут вызывать нарушения зрения , такие как размытость, двоение в глазах или потеря периферического зрения. Возможны также проблемы со слухом, включая потерю слуха на одно ухо или постоянный шум в ушах.

Трудности с координацией движений , частые падения или головокружение могут быть признаками опухоли, влияющей на мозжечок или другие структуры, ответственные за равновесие.

Постоянная тошнота и рвота, особенно без очевидных причин, могут быть связаны с повышенным внутричерепным давлением из-за опухоли.

При наличии указанных симптомов следует обратиться к врачу и пройти проверку, чтобы вовремя выявить болезнь и пройти соответствующее лечение.

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