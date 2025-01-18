logo

BTC/USD

104501.31

ETH/USD

3477.22

LTC/USD

136.49

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Рак крови: симптомы, на которые необходимо обратить внимание
commentss НОВОСТИ Все новости

Рак крови: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Какие изменения в организме указывают на рак крови

сегодня, 02:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак крови является серьезным заболеванием. Болезнь может оказывать влияние на различные типы кровяных клеток и тканей. Эксперты отмечают, что симптомы рака крови могут варьироваться в зависимости от типа, однако некоторые наблюдаются при всех видах рака.

Рак крови: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Иллюстративное фото

Одним из первых симптомов рака крови может быть безосновательная потеря веса. Это объясняется тем, что раковые клетки изменяют метаболизм организма, что приводит к уменьшению мышечной массы и жировых запасов.

Снижение уровня тромбоцитов, помогающих крови сворачиваться, может привести к частым кровоподтекам или кровотечениям. Могут возникать кровотечения из носа или десен, продолжительные кровотечения после порезов, тяжелые менструации или кровь в моче или кале.

Наличие аномальных белых кровяных клеток может привести к увеличению лимфатических узлов. Это обычно заметно на шее, в подмышках или в паху. Эти узлы часто безболезненны, но могут вызвать дискомфорт.

Анемия, являющаяся следствием низкого уровня красных кровяных клеток, может вызвать одышку даже в покое. Это может сопровождаться ощущением слабости или головокружением.

Некоторые люди с лейкемией или лимфомой могут ощущать сильные ночные поты, причины которых до сих пор неизвестны.

Снижение уровня белых кровяных клеток, борющихся с инфекциями, может спровоцировать частые или тяжелые инфекции. Это может включать симптомы, похожие на грипп, такие как озноб, кашель или боль в горле, а также не заживающие язвы во рту.

Продолжающаяся без очевидной причины лихорадка может быть признаком того, что организм борется с инфекцией или реагирует на аномальные раковые клетки.

Некоторые люди с раком крови могут ощущать кожный зуд или замечать сыпь, которая не исчезает при надавливании. Это может быть связано с низким уровнем тромбоцитов или другими причинами, до сих пор полностью не выявленными причинами.

Миелома может вызвать боль в больших костях – ребра или бедра. Аномальные кровяные клетки могут скапливаться в селезенке, что приводит к боли в животе.

Следует отметить, что при появлении таких симптомов важно не медлить с осмотром у врача, чтобы вовремя выявить болезнь и начать лечение.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о симптомах рака легких.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости