Рак крови: симптомы, на которые необходимо обратить внимание

Рак крови является серьезным заболеванием. Болезнь может оказывать влияние на различные типы кровяных клеток и тканей. Эксперты отмечают, что симптомы рака крови могут варьироваться в зависимости от типа, однако некоторые наблюдаются при всех видах рака.

Иллюстративное фото

Одним из первых симптомов рака крови может быть безосновательная потеря веса. Это объясняется тем, что раковые клетки изменяют метаболизм организма, что приводит к уменьшению мышечной массы и жировых запасов.

Снижение уровня тромбоцитов, помогающих крови сворачиваться, может привести к частым кровоподтекам или кровотечениям. Могут возникать кровотечения из носа или десен, продолжительные кровотечения после порезов, тяжелые менструации или кровь в моче или кале.

Наличие аномальных белых кровяных клеток может привести к увеличению лимфатических узлов. Это обычно заметно на шее, в подмышках или в паху. Эти узлы часто безболезненны, но могут вызвать дискомфорт.

Анемия, являющаяся следствием низкого уровня красных кровяных клеток, может вызвать одышку даже в покое. Это может сопровождаться ощущением слабости или головокружением.

Некоторые люди с лейкемией или лимфомой могут ощущать сильные ночные поты, причины которых до сих пор неизвестны.

Снижение уровня белых кровяных клеток, борющихся с инфекциями, может спровоцировать частые или тяжелые инфекции. Это может включать симптомы, похожие на грипп, такие как озноб, кашель или боль в горле, а также не заживающие язвы во рту.

Продолжающаяся без очевидной причины лихорадка может быть признаком того, что организм борется с инфекцией или реагирует на аномальные раковые клетки.

Некоторые люди с раком крови могут ощущать кожный зуд или замечать сыпь, которая не исчезает при надавливании. Это может быть связано с низким уровнем тромбоцитов или другими причинами, до сих пор полностью не выявленными причинами.

Миелома может вызвать боль в больших костях – ребра или бедра. Аномальные кровяные клетки могут скапливаться в селезенке, что приводит к боли в животе.

Следует отметить, что при появлении таких симптомов важно не медлить с осмотром у врача, чтобы вовремя выявить болезнь и начать лечение.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о симптомах рака легких.



