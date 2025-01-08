Рак кишечника: симптомы, предупреждающие о смертельной болезни

Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является одним из самых распространенных видов рака в мире. Он развивается в толстой кишке или прямой кишке и может иметь серьезные последствия для здоровья, если не обнаружен на ранних стадиях. Важно знать симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

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Основные симптомы рака кишечника

Изменения в кишечных привычках: Один из самых распространенных симптомов рака кишечника – это изменения стула. О развитии болезни сигнализируют частые диареи или запоры, которые длятся более нескольких дней. Также может наблюдаться изменение формы кала, например он может стать тонким, как карандаш.

Кровь в кале: наличие крови в кале является серьезным симптомом, который нельзя игнорировать. Кровь может быть алой или темной, что свидетельствует о кровотечении в разных частях кишечника.

Боль в животе: Постоянная боль или дискомфорт в животе, такие как спазмы, газы или боли, могут являться признаками рака кишечника. Эта боль может быть постоянной или периодической.

Ощущение неполного стула: ощущение, что кишечник не полностью опорожнился после дефекации, также может быть симптомом рака кишечника.

Слабость и усталость: Постоянная слабость и усталость могут быть признаками анемии, часто сопровождающей рак кишечника из-за потери крови.

Непонятная потеря веса: Непонятная потеря веса без изменений в диете или физической активности может быть признаком рака кишечника.

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