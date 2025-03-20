Проверка качества лечения: пациентов с какими диагнозами будут контролировать

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Кречмаровская Наталия
Уже к середине мая в Украине будет проведена масштабная проверка качества оказанной медицинской помощи пациентам с подозрением на острый мозговой инсульт. Проконтролируют 59 медицинских заведений.
Иллюстративное фото
Мониторинг будут осуществляться в больницах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областей и г. Киева, которые законтрактованы Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по пакету услуг Медицинская помощь при остром мозговом инсульте.
Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также проверят, как в таких медучреждениях налажены процессы оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на инсульт:
оказывают ли помощь круглосуточно;
осуществляют ли КТ/МРТ;
как работают клинические маршруты;
каковы показатели эффективности больницы (количество вылеченных пациентов, количество проведенных тромболизисов и тромбоэкстракций и т.п.).
Будут проверять также, оказывают ли услуги в инсультных отделениях бесплатно.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что обещают сделать в Минздраве, чтобы снизить цены на лекарства.
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