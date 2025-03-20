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Проверка качества лечения: пациентов с какими диагнозами будут контролировать

Проверку качества лечения анонсировали в Минздраве

сегодня, 21:20
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Кречмаровская Наталия

Уже к середине мая в Украине будет проведена масштабная проверка качества оказанной медицинской помощи пациентам с подозрением на острый мозговой инсульт. Проконтролируют 59 медицинских заведений.

Проверка качества лечения: пациентов с какими диагнозами будут контролировать

Иллюстративное фото

Мониторинг будут осуществляться в больницах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областей и г. Киева, которые законтрактованы Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по пакету услуг Медицинская помощь при остром мозговом инсульте.

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также проверят, как в таких медучреждениях налажены процессы оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на инсульт:

  • оказывают ли помощь круглосуточно;

  • осуществляют ли КТ/МРТ;

  • как работают клинические маршруты;

  • каковы показатели эффективности больницы (количество вылеченных пациентов, количество проведенных тромболизисов и тромбоэкстракций и т.п.).

Будут проверять также, оказывают ли услуги в инсультных отделениях бесплатно.

"Медучреждения, законтрактованные НСЗУ в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ), должны бесплатно предоставлять пациентам лекарства и медицинские услуги, необходимые при лечении. Требовать от пациентов самостоятельно покупать медикаменты или оплачивать медицинские вмешательства, которые должны предоставляться безвозмездно. 6-77 или Министерства здравоохранения: 0800505201”, — отметили в министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что обещают сделать в Минздраве, чтобы снизить цены на лекарства.




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Источник: https://moz.gov.ua/uk/moz-pereviryatime-yakist-nadannya-medichnoyi-dopomogi-paciyentam-z-gostrim-insultom-u-likarnyah
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