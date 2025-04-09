Проблемы с печенью: какие симптомы указывают, что орган не работает

Печень – это жизненно важный орган, выполняющий множество функций, включая детоксикацию, метаболизм и хранение питательных веществ. Если печень не работает должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Проблемы с печенью. Иллюстративное фото

Желтуха

Желтуха – это пожелтение кожи и белков глаз, которое возникает из-за накопления билирубина в крови. Это один из самых распространенных симптомов заболевания печени.

Боль в правом верхнем квадранте живота

Боль в правом верхнем квадранте живота может являться признаком увеличения печени или воспаления.

Отек живота (асцит)

Отек живота, вызванный накоплением жидкости, может являться признаком цирроза или других заболеваний печени.

Отек ног

Отек ног может являться признаком того, что печень не может должным образом выводить жидкость из организма.

Легкие кровоподтеки или кровоподтеки

Печень производит белки, помогающие крови сворачиваться. Если печень не работает должным образом, это может привести к легким кровоподтекам или кровоподтекам.

Усталость

Усталость является распространенным симптомом многих заболеваний, включая болезни печени.

Тошнота и рвота

Тошнота и рвота могут являться признаками того, что печень не может должным образом выводить токсины из организма.

Потеря аппетита

Потеря аппетита может являться признаком того, что печень не может должным образом перерабатывать питательные вещества.

Важно, если есть хотя бы один из указанных симптомов, следует обратиться к врачу и провести соответствующее обследование. Заболевания печени могут быть серьезными и нуждаются в лечении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие симптомы сигнализируют о проблемах в работе желчного пузыря.



