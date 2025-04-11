Проблемы с дыханием: как понять, что не работают легкие

Легкие – это жизненно важный парный орган, обеспечивающий поступление кислорода в кровь и выведение углекислого газа. Когда легкие не работают должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые могут оказать существенное влияние на качество жизни.

Легкие. Иллюстративное фото

Симптомы, указывающие на проблемы с легкими

Одышка (диспное) – ощущение нехватки воздуха, которое может возникать при физической нагрузке или в покое. Это один из самых распространенных симптомов заболевания легких, который может быть достаточно опасным.

Кашель – это защитный механизм организма, помогающий очистить дыхательные пути от слизи, пыли и других раздражителей. Хронический кашель, особенно с мокротой, может являться признаком заболевания легких, такого как бронхит или пневмония.

Хрипы – это свистящие или хриплые звуки во время дыхания, которые могут быть вызваны сужением дыхательных путей, что часто наблюдается при астме или ХОБЛ.

Боль в груди, особенно во время глубокого вдоха или кашля, может быть признаком заболевания легких, такого как пневмония или плеврит, который является воспалением окружающей легкие оболочки.

Кровохарканье – выделение крови во время кашля. Это серьезный симптом, требующий немедленной медицинской помощи, поскольку может являться признаком серьезных заболеваний, таких как рак легких или туберкулез.

Цианоз – это синюшность кожи и слизистых, которая возникает из-за недостаточного насыщения крови кислородом. Это признак серьезного заболевания легких, такого как эмфизема или пневмония.

Быстрая утомляемость. Заболевание легких может привести к снижению уровня кислорода в крови, что вызывает быструю утомляемость и слабость, даже при небольших физических нагрузках.

Следует отметить, что при наличии любого из указанных симптомов, особенно если они продолжаются в течение длительного времени или ухудшаются, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Заболевания легких могут быть серьезными и нуждаются в своевременном лечении.

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