Признаками каких болезней может быть онемение рук и ног

Онемение рук и ног – это состояние, сопровождающееся потерей чувствительности, покалыванием или слабостью в конечностях. Он может быть временным по физиологическим причинам, но иногда свидетельствует о серьезных нарушениях в организме. Рассмотрим основные заболевания, симптомом которых может быть онемение конечностей.

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1. Остеохондроз и межпозвонковые грыжи

При заболеваниях позвоночника, таких как остеохондроз или межпозвонковые грыжи, ущемление нервов может вызвать онемение рук или ног. Обычно это сопровождается болью в спине или шее, ограничением подвижности и слабостью в конечностях.

2. Синдром карпального тоннеля

Это состояние, когда нерв в запястье сжимается из-за отека тканей или перенапряжения. Характерными симптомами являются покалывание, онемение пальцев рук, особенно ночью, а также боль.

3. Полинейропатия

Полинейропатия – это заболевание нервной системы, обычно развивающееся при диабете, авитаминозе или отравлениях. Больные часто испытывают онемение, слабость и нарушение координации в руках и ногах.

4. Сахарный диабет

Диабетическая нейропатия является усложнением сахарного диабета. Онемение начинается с пальцев ног и постепенно распространяется вверх, сопровождается болью, курением или потерей чувствительности.

5. Рассеянный склероз

Это аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему. Одним из первых симптомов может быть онемение конечностей, слабость в мышцах, а также проблемы с координацией и зрением.

6. Инсульт

Внезапная потеря чувствительности в одной руке или ноге может являться признаком инсульта. Другие симптомы включают асимметрию лица, нарушение речи и координацию движений. В этом случае необходима немедленная медицинская помощь.

7. Болезни сердца и сосудов

Нарушение кровообращения из-за атеросклероза, тромбоза или варикозного расширения вен может вызвать онемение ног. При таких состояниях часто ощущается холодность конечностей и боли после физических нагрузок.

8. Авитаминоз

Дефицит витаминов группы B, особенно B1, B6 и B12, может нарушать работу нервной системы, вызывая онемение, слабость и судороги в мышцах.

9. Травмы и перенапряжение

Онемение может возникнуть после травм позвоночника, конечностей или из-за длительного пребывания в неудобной позе. Также этому способствует постоянное физическое перенапряжение или неправильное положение при работе.

10. Ревматические и аутоиммунные болезни

Заболевания, такие как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, могут вызывать онемение из-за воспаления суставов и нервных окончаний.

Что делать при онемении?

Если онемение конечностей случается редко и быстро проходит, это может быть следствием физиологических причин (например, сдавливание нерва во время сна). Однако если это состояние повторяется часто, сопровождается болью, слабостью или другими симптомами, важно обратиться к врачу. Для диагностики могут быть назначены:

общие и специализированные анализы;

УЗИ сосудов;

МРТ или КТ;

Электромиография.

Своевременное выявление причины онемения поможет избежать осложнений и сохранить здоровье.