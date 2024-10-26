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Причины боли в печени: как предотвратить развитие смертельных болезней

Почему болит печень и как минимизировать риски развития серьезных заболеваний

сегодня, 04:15
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Кречмаровская Наталия

Печень является одним из важнейших органов нашего тела, выполняя множество функций, таких как детоксикация, выработка белков и хранение энергии. Однако иногда мы можем испытывать боль в печени, что может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает портал “Комментарии”.

Причины боли в печени: как предотвратить развитие смертельных болезней

Иллюстративное фото

Заболевания печени

Жировая болезнь печени: Одной из наиболее распространенных причин боли в печени является жировая болезнь печени, которая может быть вызвана чрезмерным потреблением алкоголя или неправильным питанием. Жировая болезнь печени может привести к воспалению и повреждению печеночных клеток.

Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано вирусами, такими как гепатит A, B или C. Гепатит может приводить к боли в печени, а также другим симптомам, таким как желтуха, усталость и тошнота.

Цирроз – это состояние, при котором здоровые ткани печени заменяются рубцовым, что приводит к нарушению функций печени. Цирроз может быть вызван продолжительным употреблением алкоголя, вирусными гепатитами или другими заболеваниями печени.

Боль в печени также может быть вызвана другими факторами, такими как инфекции, опухоли, токсические вещества или аутоиммунные заболевания.

Профилактика заболеваний печени

Одним из важнейших шагов по профилактике заболеваний печени является здоровое питание. Рекомендуется избегать чрезмерного потребления жирной пищи, алкоголя и сахара.

Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития жировой болезни печени. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.

Вакцинация против гепатита A и B может помочь предотвратить инфекции, которые могут привести к серьезным заболеваниям печени. Важно также соблюдать правила гигиены и избегать контактов с инфицированными людьми.

Регулярные медицинские осмотры помогут выявить заболевания печени на ранних стадиях и начать лечение. Важно обращаться к врачу при первых признаках боли в печени или других симптомах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о каких проблемах сигнализирует боль в груди.



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