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Появление синяков без причины указывает на серьезные проблемы со здоровьем

Почему появляются кровоподтеки без видимой на это причины

сегодня, 03:37
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Кречмаровская Наталия

Синяки или гематомы обычно появляются вследствие ушибов или травм, но иногда они могут возникать без видимой причины. Это может быть тревожным сигналом, указывающим на определенные проблемы со здоровьем, сообщает портал "Комментарии".

Появление синяков без причины указывает на серьезные проблемы со здоровьем

Иллюстративное фото

Некоторые лекарства и добавки могут увеличивать риск образования синяков. Например, антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и кортикостероиды могут снижать свертываемость крови, что приводит к легкому образованию кровоподтеков.

Дефицит определенных витаминов, таких как витамин C или K, может привести к повышенной склонности к образованию кровоподтеков. Витамин C необходим для выработки коллагена, укрепляющего стенки кровеносных сосудов, а витамин K играет ключевую роль в процессе свертывания крови.

Некоторые заболевания, связанные с нарушением свертывания крови, могут вызывать появление кровоподтеков без видимой причины. К таким заболеваниям относятся гемофилия, тромбоцитопения и дефицит фактора V. Эти состояния могут быть врожденными или приобретенными и нуждаются в медицинском вмешательстве.

Некоторые инфекции могут влиять на кровеносную систему и вызывать образование синяков. Например, сепсис или другие серьезные инфекции могут нарушать нормальную функцию кровеносных сосудов и свертываемость крови.

Проблемы с печенью или почками могут влиять на свертываемость крови и вызывать образование синяков. Печень производит белки, необходимые для свертывания крови, поэтому ее заболевания могут приводить к повышенной склонности к образованию кровоподтеков.

Интенсивные физические нагрузки могут приводить к образованию кровоподтеков, даже если вы не получили явную травму. При тяжелых тренировках могут повреждаться мелкие кровеносные сосуды, что приводит к появлению кровоподтеков.

С возрастом кожа становится тоньше, а кровеносные сосуды – более хрупкими, что может приводить к образованию кровоподтеков даже при незначительных ушибах или без видимой причины. Это естественный процесс старения, но важно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу в случае частых кровоподтеков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о смертельных болезнях, при которых возникает удушье.



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