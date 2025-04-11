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Появилась одышка: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

Одышка: тревожный сигнал организма, который нельзя игнорировать

сегодня, 18:32
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Кречмаровская Наталия

Одышка, или диспное, – это неприятное чувство нехватки воздуха, которое может возникать как во время физической нагрузки, так и в покое. Это не просто дискомфорт, а симптом, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Появилась одышка: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

Одышка. Иллюстративное фото

Одышка может быть вызвана разными факторами, среди которых врачи определяют следующие:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Сердечная недостаточность: сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких.

Ишемическая болезнь сердца: сужение коронарных артерий ограничивает приток крови к сердцу.

Аритмии: нарушения сердечного ритма могут вызвать недостаточное кровоснабжение.

Заболевание легких:

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): прогрессирующее заболевание, ограничивающее поток воздуха в легких.

Астма: хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей.

Пневмония: инфекция легких.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЕЛА): закупорка легочной артерии тромбом.

Также одышка может появиться по другим причинам , среди которых наиболее распространены следующие:

Анемия: низкий уровень гемоглобина в крови.

Ожирение: избыточный вес может осложнить дыхание.

Тревожные расстройства: панические атаки могут вызвать чувство одышки.

Инородные предметы в дыхательных путях.

Также врачи называют симптомы, которые могут сопровождать одышку:

  • боль в груди

  • кашель

  • хрипы

  • отеки

  • головокружение

  • усталость

Нужно немедленно обратиться к врачу, если:

  • Одышка возникла внезапно и сильно.

  • Она сопровождается болью в груди или потерей сознания.

  • Этот симптом возникает во время небольшой физической нагрузки или в покое.

  • Одышка усиливается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на проблемы с почками.




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