Появилась одышка: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

Одышка, или диспное, – это неприятное чувство нехватки воздуха, которое может возникать как во время физической нагрузки, так и в покое. Это не просто дискомфорт, а симптом, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Одышка. Иллюстративное фото

Одышка может быть вызвана разными факторами, среди которых врачи определяют следующие:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Сердечная недостаточность: сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких.

Ишемическая болезнь сердца: сужение коронарных артерий ограничивает приток крови к сердцу.

Аритмии: нарушения сердечного ритма могут вызвать недостаточное кровоснабжение.

Заболевание легких:

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): прогрессирующее заболевание, ограничивающее поток воздуха в легких.

Астма: хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей.

Пневмония: инфекция легких.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЕЛА): закупорка легочной артерии тромбом.

Также одышка может появиться по другим причинам , среди которых наиболее распространены следующие:

Анемия: низкий уровень гемоглобина в крови.

Ожирение: избыточный вес может осложнить дыхание.

Тревожные расстройства: панические атаки могут вызвать чувство одышки.

Инородные предметы в дыхательных путях.

Также врачи называют симптомы, которые могут сопровождать одышку:

боль в груди

кашель

хрипы

отеки

головокружение

усталость

Нужно немедленно обратиться к врачу, если:

Одышка возникла внезапно и сильно.

Она сопровождается болью в груди или потерей сознания.

Этот симптом возникает во время небольшой физической нагрузки или в покое.

Одышка усиливается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на проблемы с почками.



