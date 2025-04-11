Появилась одышка: о каких проблемах со здоровьем сигнализирует симптом

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Кречмаровская Наталия
Одышка, или диспное, – это неприятное чувство нехватки воздуха, которое может возникать как во время физической нагрузки, так и в покое. Это не просто дискомфорт, а симптом, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем
Одышка. Иллюстративное фото
Одышка может быть вызвана разными факторами, среди которых врачи определяют следующие:
Сердечная недостаточность: сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких.
Ишемическая болезнь сердца: сужение коронарных артерий ограничивает приток крови к сердцу.
Аритмии: нарушения сердечного ритма могут вызвать недостаточное кровоснабжение.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): прогрессирующее заболевание, ограничивающее поток воздуха в легких.
Астма: хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей.
Пневмония: инфекция легких.
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЕЛА): закупорка легочной артерии тромбом.
Также одышка может появиться по другим причинам , среди которых наиболее распространены следующие:
Анемия: низкий уровень гемоглобина в крови.
Ожирение: избыточный вес может осложнить дыхание.
Тревожные расстройства: панические атаки могут вызвать чувство одышки.
Инородные предметы в дыхательных путях.
Также врачи называют симптомы, которые могут сопровождать одышку:
боль в груди
кашель
хрипы
отеки
головокружение
усталость
Нужно немедленно обратиться к врачу, если:
Одышка возникла внезапно и сильно.
Она сопровождается болью в груди или потерей сознания.
Этот симптом возникает во время небольшой физической нагрузки или в покое.
Одышка усиливается.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы указывают на проблемы с почками.
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