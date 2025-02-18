Половые инфекции, от которых не спасет презерватив

Презервативы являются одним из наиболее распространенных средств защиты от инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и нежелательной беременности. Однако следует понимать, что их эффективность не является абсолютной, и некоторые инфекции могут передаваться даже при правильном использовании презервативов.

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Некоторые ИППП распространяются из-за прямого контакта кожи или слизистых оболочек, которые не всегда покрываются презервативом. Это означает, что даже при использовании барьерных методов защиты риск заражения остается. К таким инфекциям относятся:

Генитальный герпес: вызывается вирусом простого герпеса (HSV). Передается через контакт с зараженными участками кожи или слизистых, даже при отсутствии видимых симптомов.

Вирус папилломы человека (ВПЧ): Некоторые штаммы ВПЧ могут приводить к развитию генитальных бородавок или даже раку шейки матки. ВПЧ передается через контакт с инфицированной кожей.

Сифилис: Бактериальная инфекция, проявляющаяся язвами (шанкерами) на половых органах, которые могут находиться вне зоны, защищенной презервативом.

Использование презервативов снижает риск передачи этих инфекций, но не устраняет его полностью, поскольку не все пораженные участки могут быть покрыты.

Эффективность презервативов зависит от правильного и постоянного использования. Неправильное надевание, использование просроченных или поврежденных презервативов может привести к их разрыву или соскальзыванию, что увеличивает риск инфицирования. Кроме того, презервативы из натуральных мембран (например, из овечьей кишки) не обеспечивают надежную защиту от вирусных инфекций, таких как ВИЧ, из-за наличия микроскопических пор.

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