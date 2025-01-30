Почему нужно удалять зубы мудрости и сколько времени они растут?

Зубы мудрости – это третьи моляры, обычно прорезывающиеся в возрасте 17-25 лет. Они могут быть полезны, если имеют достаточно места и правильное положение. Однако в большинстве случаев их рекомендуют удалять из-за возможных осложнений.

Иллюстративное фото

Почему следует удалять зубы мудрости?

1. Нехватка места в челюсти

Современный человек имеет меньшую челюсть, чем наши предки, из-за изменения рациона и образа жизни. Поэтому зубы мудрости часто не имеют достаточно места для нормальной прорезки, что может вызвать боль и смещение других зубов.

2. Риск неправильного роста

Если зубы мудрости прорезаются под неправильным углом, они могут давить на соседние зубы, вызывая их искривление. Это может привести к проблемам с прикусом, что затрудняет жевание и уход за зубами.

3. Зубы могут оставаться ретинированными (непрорезанными)

Во многих случаях зубы мудрости остаются частично или полностью в кости или десне. Такие зубы называют ретинированными. Они могут вызвать воспаление, кисты или даже разрушение корней соседних зубов.

4. Воспаление и боль

Из-за труднодоступности зубы мудрости часто накапливают остатки пищи и бактерии, что провоцирует воспалительные процессы (перикоронит) и кариес. Запущенное воспаление может распространиться на челюсть или даже вызвать всеобщее инфицирование организма.

5. Воздействие на ортодонтическое лечение

Если у вас есть брекеты или другое ортодонтическое лечение, зубы мудрости могут вызвать рецидив и сдвигать выровненные зубы. Удаление помогает избежать таких проблем.

Сколько времени растут зубы мудрости?

Процесс прорезывания зубов мудрости может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Они могут расти постепенно, с периодами активного прорезывания и временного застоя. У некоторых людей зубы могут так и не прорезаться полностью.

Фазы роста:

1. Формирование корней – длится примерно 3-5 лет.

2. Прорезывание через десну – может происходить в течение нескольких месяцев или лет.

3. Окончательное формирование и стабилизация – завершается ближе к 25-30 годам.

Если прорезывание сопровождается болью, отеком или другими проблемами, следует обратиться к стоматологу.

Зубы мудрости могут нести больше вреда, чем пользы, особенно если они растут неправильно. Стоматологи часто рекомендуют их удалять, чтобы предотвратить осложнения. Если же зубы прорезались правильно, не приводят к дискомфорту и их легко чистить, можно их оставить. Однако регулярные проверки у врача помогут вовремя заметить проблемы и избежать серьезных последствий.