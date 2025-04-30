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Пивной живот: развитие каких смертельных болезней может спровоцировать

Болезни, развитие которых может вызвать пивной живот

30 апреля 2025, 18:50
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Кречмаровская Наталия

Пивной живот или накопление жира в области живота является не только эстетической проблемой, но и серьезной угрозой для здоровья. Этот тип жировых отложений, известный как висцеральный жир, окружает внутренние органы и может вызвать ряд опасных заболеваний. Исследования показывают, что пивной живот связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, раком и другими смертельными заболеваниями.

Пивной живот: развитие каких смертельных болезней может спровоцировать

Пивной живот. Иллюстративное фото

Сердечно-сосудистые заболевания

Висцеральный жир активен метаболически и выделяет вещества, способствующие воспалению и повышению уровня холестерина. Это может привести к атеросклерозу — состоянию, при котором сужаются артерии из-за накопления бляшек. Как следствие, повышается риск сердечных приступов и инсультов. По данным исследований, люди с чрезмерным висцеральным жиром имеют значительно более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, у кого жир откладывается преимущественно под кожей.

Диабет 2 типа

Пивной живот тоже тесно связан с развитием диабета 2 типа. Висцеральный жир снижает чувствительность организма к инсулину, что является ключевым фактором развития этого заболевания. Инсулинорезистентность приводит к повышению уровня сахара в крови, что в свою очередь может вызвать серьезные осложнения, включая повреждение почек, зрения и нервной системы.

Рак

Исследования также указывают на связь между висцеральным жиром и повышенным риском развития некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки и рак молочной железы. Висцеральный жир выделяет гормоны, способные стимулировать рост опухолей. Кроме того, хроническое воспаление, вызванное этим типом жира, создает питательную среду для развития раковых клеток.

Другие риски

Кроме указанных заболеваний, пивной живот может вызвать гипертонию, заболевания печени, включая жировой гепатоз, и даже деменцию. Висцеральный жир оказывает влияние на работу всего организма, повышая риск преждевременной смерти.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует выпирающий живот.




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