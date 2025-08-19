Отравления на Львовщине: 12 детей попали в больницу после отдыха в гостинично-развлекательном комплексе

Во Львовской области зафиксировали случай массового отравления детей. В больницы попали 12 несовершеннолетних от 8 до 15 лет из Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Все они отдыхали в одном из гостинично-развлекательных комплексов в Стрыйском районе. У пострадавших диагностировали пищевое отравление, окончательные результаты обследований еще не уточняются.

Очередное отравление во Львовской области

Первые пациенты стали обращаться за помощью 17 августа. В настоящее время продолжается досудебное расследование. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УКУ). Она предусматривает наказание от штрафа до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители уже назначили экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

