Отравления на Львовщине: 12 детей попали в больницу после отдыха в гостинично-развлекательном комплексе

Ткачова Марія
Во Львовской области зафиксировали случай массового отравления детей. В больницы попали 12 несовершеннолетних от 8 до 15 лет из Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Все они отдыхали в одном из гостинично-развлекательных комплексов в Стрыйском районе. У пострадавших диагностировали пищевое отравление, окончательные результаты обследований еще не уточняются.
Очередное отравление во Львовской области
Первые пациенты стали обращаться за помощью 17 августа. В настоящее время продолжается досудебное расследование. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УКУ). Она предусматривает наказание от штрафа до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет.
Правоохранители уже назначили экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.