Недилько Ксения
Родители часто переживают, когда слышат, что у ребенка может повыситься уровень сахара в крови. Это ведь не всегда свидетельствует о сахарном диабете, но и игнорировать проблему нельзя. Врачи отмечают: гипергликемия (повышенный сахар) у детей может быть временной или сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.
От чего может подняться сахар у ребенка
1. Питание с избытком сладкого
Самый распространенный фактор – большое количество простых углеводов в рационе. Это:
конфеты, пирожные, газированные напитки;
сладкие завтрачные хлопья;
фастфуд и готовые снеки.
Организму ребенка трудно быстро справиться с такой нагрузкой, и уровень глюкозы скачкообразно растет.
2. Стресс и эмоциональные перегрузки
У ребенка при страхе, волнении или сильном возбуждении организм выделяет гормоны стресса – кортизол и адреналин. Они стимулируют выброс глюкозы в кровь, чтобы обеспечить энергию. Поэтому даже у здоровых детей после контрольной работы, выступления или конфликта может наблюдаться повышенный сахар.
3. Инфекции и заболевания
Любая простуда, вирус или воспалительный процесс активизируют иммунную систему, и как результат – повышается уровень глюкозы. Это временное явление, но при повторяющихся эпизодах следует проконсультироваться с педиатром.
4. Наследственность
Если в семье есть случаи сахарного диабета, ребенок имеет более высокий риск нарушения работы поджелудочной железы. Это не означает, что болезнь разовьется обязательно, но контроль глюкозы должен быть регулярным.
5. Лишний вес и малоподвижный образ жизни
У детей с ожирением снижается чувствительность клеток к инсулину – гормону, регулирующему уровень сахара. Это может привести к развитию инсулинорезистентности и даже диабета 2 типа.
6. Гормональные изменения
В период активного роста и подросткового возраста гормональный фон изменяется, и сахар может "скакать". Обычно это физиологически, но врач должен отличить норму от патологии.
7. Лекарство
Некоторые препараты (например гормональные, противовоспалительные, мочегонные) могут временно повышать уровень сахара в крови.
Повышенный сахар у ребенка может проявляться следующими симптомами:
постоянная жажда;
частое мочеиспускание, особенно ночью;
быстрая утомляемость;
резкое похудение или, напротив, набор веса;
ухудшение зрения;
частые инфекции (грибковые, бактериальные).
Если вы замечаете подобные признаки – обязательно обратитесь к врачу и сдайте анализ крови на глюкозу.
Следите за сбалансированным питанием ребенка.
Ограничивайте сладости и газированные напитки.
Обеспечьте регулярную физическую активность.
Контролируйте вес и сон.
Поддерживайте ребенка в эмоциональных ситуациях, уменьшайте уровень стресса.
Вывод: Повышенный сахар у детей – это сигнал, который не следует игнорировать. Он может являться реакцией на стресс или болезнь, но также указывать на развитие диабета. Регулярные обследования и здоровый образ жизни – лучшая профилактика.
