От чего может подняться сахар у ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

От чего может подняться сахар у ребенка

Повышенный сахар у ребенка: что это за симптом

8 сентября 2025, 15:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Родители часто переживают, когда слышат, что у ребенка может повыситься уровень сахара в крови. Это ведь не всегда свидетельствует о сахарном диабете, но и игнорировать проблему нельзя. Врачи отмечают: гипергликемия (повышенный сахар) у детей может быть временной или сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.

От чего может подняться сахар у ребенка

От чего может подняться сахар у ребенка

Основные причины повышения сахара у детей

1. Питание с избытком сладкого

Самый распространенный фактор – большое количество простых углеводов в рационе. Это:

конфеты, пирожные, газированные напитки;

сладкие завтрачные хлопья;

фастфуд и готовые снеки.

Организму ребенка трудно быстро справиться с такой нагрузкой, и уровень глюкозы скачкообразно растет.

2. Стресс и эмоциональные перегрузки

У ребенка при страхе, волнении или сильном возбуждении организм выделяет гормоны стресса – кортизол и адреналин. Они стимулируют выброс глюкозы в кровь, чтобы обеспечить энергию. Поэтому даже у здоровых детей после контрольной работы, выступления или конфликта может наблюдаться повышенный сахар.

3. Инфекции и заболевания

Любая простуда, вирус или воспалительный процесс активизируют иммунную систему, и как результат – повышается уровень глюкозы. Это временное явление, но при повторяющихся эпизодах следует проконсультироваться с педиатром.

4. Наследственность

Если в семье есть случаи сахарного диабета, ребенок имеет более высокий риск нарушения работы поджелудочной железы. Это не означает, что болезнь разовьется обязательно, но контроль глюкозы должен быть регулярным.

5. Лишний вес и малоподвижный образ жизни

У детей с ожирением снижается чувствительность клеток к инсулину – гормону, регулирующему уровень сахара. Это может привести к развитию инсулинорезистентности и даже диабета 2 типа.

6. Гормональные изменения

В период активного роста и подросткового возраста гормональный фон изменяется, и сахар может "скакать". Обычно это физиологически, но врач должен отличить норму от патологии.

7. Лекарство

Некоторые препараты (например гормональные, противовоспалительные, мочегонные) могут временно повышать уровень сахара в крови.

На что обратить внимание родителям

Повышенный сахар у ребенка может проявляться следующими симптомами:

постоянная жажда;

частое мочеиспускание, особенно ночью;

быстрая утомляемость;

резкое похудение или, напротив, набор веса;

ухудшение зрения;

частые инфекции (грибковые, бактериальные).

Если вы замечаете подобные признаки – обязательно обратитесь к врачу и сдайте анализ крови на глюкозу.

Как снизить риск

Следите за сбалансированным питанием ребенка.

Ограничивайте сладости и газированные напитки.

Обеспечьте регулярную физическую активность.

Контролируйте вес и сон.

Поддерживайте ребенка в эмоциональных ситуациях, уменьшайте уровень стресса.

Вывод: Повышенный сахар у детей – это сигнал, который не следует игнорировать. Он может являться реакцией на стресс или болезнь, но также указывать на развитие диабета. Регулярные обследования и здоровый образ жизни – лучшая профилактика.

