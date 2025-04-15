Опасные симптомы: как понять, что не работает желудок

Желудок – это важный орган пищеварительной системы, отвечающий за переваривание пищи. Его неправильная работа может вызвать значительный дискомфорт и повлиять на общее самочувствие. Поэтому важно знать симптомы, которые могут указывать на проблемы желудка.

Проблемы с желудком. Иллюстративное фото

Боль в верхней части живота, особенно в эпигастральной области, является одним из наиболее распространенных симптомов заболеваний желудка. Боль может быть острой, тупой, жгучей или ноющей, интенсивность и характер которой зависят от конкретного заболевания. Например, при гастрите боли могут быть жгучими и усиливаться после еды, а при язвенной болезни – ноющими и возникать натощак или ночью.

Тошнота и рвота часто сопровождают боль в животе при заболеваниях желудка. Рвота может быть с примесями крови или желчи, которая является тревожным симптомом и требует немедленного обращения к врачу. Тошнота и рвота могут возникать из-за раздражения слизистой желудка, нарушения моторики желудка или влияния токсинов.

Заболевание желудка может привести к потере аппетита и потере веса, поскольку организм не может должным образом переваривать пищу. Боль, тошнота и рвота могут сделать прием пищи неприятной, что приводит к снижению аппетита. Кроме того, нарушение всасывания питательных веществ может привести к потере веса.

Вздутие живота и отрыжка могут являться признаками нарушения пищеварения, связанного с проблемами желудка. Вздутие живота может возникать из-за чрезмерного газообразования, а отрыжка – из-за заглатывания воздуха или заброса желудочного содержимого в пищевод.

Изжога – это ощущение жжения в груди, которое возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод. Это распространенный симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой происходит заброс желудочного содержимого в пищевод.

Черный, дегтевидный стул может являться признаком кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Это тревожный симптом, требующий немедленного обращения к врачу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие симптомы сигнализируют о проблемах в работе поджелудочной железы.