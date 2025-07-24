Опасное влияние Covid на организм: вирус подорвал здоровье даже тех, кто не болел

Новые исследования влияния Covid на людей доказали, что пандемия "значительно" ускорила старение мозга. Негативные последствия выявили даже у тех, кто никогда не был инфицирован.

COVID-19. Иллюстративное фото

Причиной такого влияния ученые указывают нагрузку на жизнь людей, недели изоляции и неопределенность, пишет Daily mail.

"Результаты исследования были получены с помощью модели старения мозга, созданной с использованием данных 15334 здоровых людей. Эту модель затем использовали для анализа сканирований мозга еще 996 здоровых людей. Половина из них прошла сканирование еще до пандемии, а половина — до и после пандемии", — пишет издание.

Результаты исследования показали, что мозг последней группы старел в среднем на 5,5 месяцев быстрее. У некоторых людей мозг старел даже на 20 месяцев быстрее.

Это ускоренное старение во время пандемии, как пишет издание, наблюдалось вне зависимости от того, были ли участники инфицированы. Однако, как отмечается, распространение Covid-инфекции связано с увеличением темпов распространения заболевания с увеличением возраста участников.

"Старение мозга также было более выраженным у мужчин и тех, кто испытывал социально-экономические трудности, такие как отсутствие работы, низкий уровень дохода, плохое здоровье и более низкий уровень образования", — говорится в сообщении.

К тому же у тех, кто инфицировался, обнаружили снижение производительности, особенно в умственной гибкости и скорости обработки информации.

"Ученые из Ноттингемского университета заявили: "Мы обнаружили, что пандемия негативно повлияла на здоровье мозга и повлекла за собой ускоренное старение мозга независимо от инфекции", — пишет СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения.



