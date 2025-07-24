Опасное влияние Covid на организм: вирус подорвал здоровье даже тех, кто не болел

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Новые исследования влияния Covid на людей доказали, что пандемия "значительно" ускорила старение мозга. Негативные последствия выявили даже у тех, кто никогда не был инфицирован.
COVID-19. Иллюстративное фото
Причиной такого влияния ученые указывают нагрузку на жизнь людей, недели изоляции и неопределенность, пишет Daily mail.
Результаты исследования показали, что мозг последней группы старел в среднем на 5,5 месяцев быстрее. У некоторых людей мозг старел даже на 20 месяцев быстрее.
Это ускоренное старение во время пандемии, как пишет издание, наблюдалось вне зависимости от того, были ли участники инфицированы. Однако, как отмечается, распространение Covid-инфекции связано с увеличением темпов распространения заболевания с увеличением возраста участников.
К тому же у тех, кто инфицировался, обнаружили снижение производительности, особенно в умственной гибкости и скорости обработки информации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые назвали вакцину против Covid-19, которая "убивает" глаза и приводит к потере зрения.