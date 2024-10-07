Обычная боль в спине может сигнализировать о смертельной опасности

Боль в спине является одной из самых распространенных жалоб среди людей всех возрастов. Хотя большинство случаев боли в спине являются результатом незначительных травм или перенапряжения, иногда этот симптом может сигнализировать о серьезных, даже смертельных заболеваниях. Когда нужно избивать тревогу и немедленно обращаться к врачу, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Основные причины боли в спине

Боль в спине может быть вызвана различными факторами, включая механические или структурные изменения в позвоночнике, воспалительные процессы или другие медицинские состояния. Наиболее распространенными причинами являются:

Мышечные или связные растяжения: Поднятие тяжелых предметов или внезапные движения могут привести к растяжению мышц или связок спины.

Грыжи межпозвонковых дисков: Диски между позвонками могут выпячиваться или разрываться, что вызывает боль.

Артрит: Остеоартрит может оказывать влияние на нижнюю часть спины, вызывая боль и ограничение подвижности.

Остеопороз: Ослабление костей может привести к компрессионным переломам позвонков.

Когда боль в спине может быть опасной?

Некоторые симптомы могут указывать на наличие опасных состояний, нуждающихся в немедленной медицинской помощи. К таким симптомам относятся:

Боль, сопровождающаяся лихорадкой: Это может быть признаком инфекции позвоночника.

Проблемы с кишечником или мочевым пузырем: Это может свидетельствовать о компрессии спинного мозга.

Боль после травмы: Падение или ушиб могут привести к переломам или другим серьезным повреждениям.

Сильные, постоянные боли, не уменьшающиеся в покое: Это может быть признаком опухоли или инфекции.

Как предотвратить боль в спине?

Профилактика боли в спине включает в себя поддержание здорового образа жизни и правильную технику поднятия тяжелых предметов. ВОЗ рекомендует регулярные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины и улучшающие гибкость. Важно также поддерживать здоровый вес, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как работать за ноутбуком, чтобы не болела спина.

