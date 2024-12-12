Обязательный психиатрический осмотр вводят в Украине: кого заставят его пройти

С 1 января 2025 года работодатели будут вынуждены обеспечивать психическое здоровье работников. Министерство здравоохранения выдало соответствующий документ, изменяющий правила проведения психиатрических осмотров.

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Согласно приказу №1759, новые правила коснутся прежде всего работников критически важных отраслей:

транспортная сфера,

энергетика,

оборонный комплекс,

образование,

медицина.

Главная цель такого новшества – обеспечение безопасности на рабочих местах.

Относительно изменений для работодателей они будут полностью отвечать за организацию и оплату психиатрических осмотров. Это касается трех типов обследований: при приеме на работу, периодических проверок и внеочередных осмотров.

Пройти проверку заставят работников, чья профессиональная деятельность связана с повышенной ответственностью или риском. К примеру, водители общественного транспорта, медицинские работники, педагоги, сотрудники, имеющие доступ к опасным материалам.

Отмечается, что процедура обследования подразумевает тщательную проверку психического состояния. Обзоры будут проводить только специально обученные психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения. Они будут оценивать общее психологическое состояние и проверить возможное употребление психоактивных веществ.

Важное новшество — введение единой формы справки о психиатрическом осмотре. Документ станет обязателен с начала 2025 года. Также усовершенствованы диагностические протоколы для более точной оценки состояния психического здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, у кого чаще возникают проблемы с психикой.