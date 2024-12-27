Нетипичные способы "подцепить" сальмонеллез: чего следует избегать

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, обычно ассоциирующееся с пищевыми отравлениями. Однако существуют нетипичные случаи инфицирования, которые могут быть опасными и трудно диагностированными.

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Обычно сальмонелла вызывает гастроэнтерит, но в редких случаях она может приводить к серьезным осложнениям, таким как пневмония. Один из таких случаев был зафиксирован у здорового мужчины, попавшего в больницу с дыхательной недостаточностью и септическим шоком. Компьютерная томография показала многофокусную пневмонию, а анализы показали наличие Salmonella enterica serovar Enteritidis. Этот случай подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения, поскольку сальмонелл не является типичным возбудителем респираторных инфекций у здоровых людей.

Другой нетипичный случай касается пациентки с историей гастрономического шунтирования и установления гастростомической трубки. Она была госпитализирована с лихорадкой и диареей, а анализы крови обнаружили Salmonella enteritidis. Этот случай осложнился острой почечной недостаточностью, что потребовало интенсивного лечения антибиотиками. Случаи инвазивного сальмонеллеза после хирургических вмешательств редки, но они подчеркивают необходимость тщательного мониторинга пациентов после операций.

Домашние животные, такие как рептилии, птицы и даже кошки и собаки, могут быть носителями сальмонеллы. Инфекция может передаваться людям посредством контакта с животными или их экскрементами. Например, случай инфицирования сальмонеллой был зафиксирован у ребенка после контакта с домашней черепахой. Это подчеркивает важность соблюдения гигиенических норм при уходе за домашними животными, особенно если в доме есть маленькие дети или люди с ослабленным иммунитетом.

Чтобы избежать инфицирования сальмонеллезом, следует соблюдать несколько простых правил:

Тщательно мойте руки после контакта с животными, их экскрементами или после посещения туалета.

Соблюдайте правила гигиены при приготовлении пищи: мойте овощи и фрукты, тщательно готовьте мясо и яйца.

Избегайте употребления сырого молока и непастеризованных продуктов.

Будьте осторожны при купании в открытых водоемах: не проглатывайте воду и избегайте купания в загрязненных местах.

Соблюдайте правила гигиены при уходе за домашними животными: мойте руки после контакта с ними и их вещами.

Напомним, портал "Комментарии" писал о нетипичных случаях инфицирования туберкулезом.