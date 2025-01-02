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Нетипичные способы инфицирования ВИЧ: где кроется угроза

Что может повлечь заражение ВИЧ

сегодня, 03:30
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Кречмаровская Наталия

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) обычно передается через незащищенный половой контакт или совместное использование игл. Однако существуют менее известные, но все же реальные способы инфицирования, о которых следует знать, чтобы снизить риск заражения.

Нетипичные способы инфицирования ВИЧ: где кроется угроза

Иллюстративное фото

Хотя риск передачи ВИЧ через оральный секс низкий, он все же существует. Вирус может передаваться через микротравмы во рту или на гениталиях, особенно если имеются кровоточащие десны или язвы. Использование барьерных методов, таких как презервативы или дентальные дамбы, может значительно снизить риск.

Передача ВИЧ через поцелуи чрезвычайно редка, но возможна, если у обоих партнеров есть открытые раны или кровоточащие десны. Вирус не передается через слюну, но наличие крови может создать риск инфицирования.

Риск передачи ВИЧ через укусы также очень низок, но возможен в случаях, когда укус приводит к значительному кровотечению. Важно помнить, что вирус не передается через слюну, но кровь может содержать достаточное количество вируса для инфицирования.

Неправильная стерилизация инструментов для татуировки или пирсинга может привести к передаче ВИЧ. Использование одноразовых игл и стерильных инструментов обязательно для предотвращения инфицирования.

В некоторых странах с низким уровнем медицинского обслуживания возможно инфицирование ВИЧ из-за недостаточно стерилизованных медицинских инструментов. Это касается как хирургических операций, так и стоматологических процедур.

Напомним, портал "Комментарии" писал о способах заражения грибковыми инфекциями.



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